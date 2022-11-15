Владислав Овчинский: в ОЭЗ Москвы наладили выпуск лабораторного оборудования полностью из отечественных комплектующих

Завод «Протон» начал серийный выпуск лабораторного оборудования с датчиками собственной разработки на предприятии, расположенном на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис "Москва"». Проект стартовал в рамках замещения импорта, рассказал 15 ноября руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Новую разработку применяют в конструкции контурографов: измерительных устройств, которые используют для контроля контура и шероховатости поверхностей. В числе тех, кому требуется эта продукция, — научные лаборатории, нефтегазовые и ядерные предприятия, а также промышленники, выпускающие, например, трубы или лопатки турбин.

«Ранее в них использовались иностранные высокотехнологичные датчики. Теперь эти приборы полностью состоят из российских комплектующих, которые не уступают импортным по характеристикам и не увеличивают конечную цену оборудования», — сказал Владислав Овчинский. По его словам, ежегодно завод выпускает 70 единиц лабораторного метрологического оборудования четырех видов, поставляя их в научные и образовательные учреждения. Заказы также размещают около 30 российских предприятий.

Добавим, «Протон» производит метрологическое оборудование для линейных измерений от 0,2 нм до 200 мм. Его производственные площади превышают 6 тыс кв м, говорится на сайте предприятия.

Сегодня завод проводит большую работу по замещению импорта в радиоэлектронной отрасли, уточнил ведущий конструктор АО «Завод Протон» Владимир Логинов. «Сейчас предприятие получает три-четыре заказа на контурографы в год, так как на рынке представлено зарубежное оборудование. Однако, если потребуется обеспечить технологический суверенитет и в этой сфере, завод готов выпускать лабораторное оборудование в гораздо больших объемах», — подчеркнул он.

По официальным данным, более 30 компаний-резидентов московского технополиса сегодня работают в отрасли микроэлектроники, оптики и робототехники. За первые 6 месяцев текущего года сумма их инвестиций составила 11 млрд рублей — это почти в 15 раз больше, чем за аналогичный период 2021-го. «Недавно на заседании техноклуба столичной ОЭЗ участники еще раз подчеркнули, что необходимо в кратчайшие сроки развивать собственное производство оборудования, материалов и комплектующих, усиливать имеющиеся мощности, привлекать все ресурсы, чтобы как можно быстрее укрепить технологический контур страны», — резюмировал генеральный директор ОЭЗ «Технополис "Москва"» Геннадий Дегтев.

Московский технополис расположен на 5 территориях общей площадью более 223 га. На них размещается 550 тыс. кв. м производств. Общий объем инвестиций компаний, локализовавших здесь свои предприятия, превышает 80 млрд рублей.