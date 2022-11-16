Акции дня: бумаги «Газпром нефти» растут на щедрых дивидендах

Акции российской компании «Газпром нефть» вышли в лидеры торгов по итогам сессии на Мосбирже в среду, 16 ноября. За день бумаги подорожали на 463,05 рублей за штуку.

Интерес к акциям вырос после новостей о выплате компанией промежуточных дивидендов по результатам девяти месяцев 2022 г. в размере 69,78 рублей за акцию (дивдоходность на четверг – 15%). Такую рекомендацию дал совет директоров «Газпром нефти». Акционеры компании должны утвердить выплату на внеочередном собрании 19 декабря. Закрытие реестра – 30 декабря. Аналитики предполагают, что общая сумма дивидендов за январь-сентябрь 2022 года может составить более 33 млрд рублей.

«Рекомендация совета директоров «Газпром нефти» превысила ожидания. Компания не публиковала отчетность по МСФО по результатам 2022 года, поэтому решение о выплате столь крупных дивидендов можно назвать приятным сюрпризом. Новость позитивна с точки зрения отношения инвесторов к акциям «Газпром нефти», - прокомментировал эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев.

Индекс Мосбиржи к концу вырос на +0,18% до 2227,19 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,35% до 1163,59 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:58 мск составила 91,9 долларов за баррель (-2,09%). Российская валюта укреплялась – 60,4 руб. за доллар.