Александр Кнобель: «Решение о нерыночности российской экономики является политически мотивированным»

Директор Института международной экономики и финансов, кандидат экономических наук Александр Кнобель рассказал о том, что для нашей страны означает признание министерством торговли США российской экономики нерыночной. Интервью подготовлено Институтом международной экономики и финансов.

Александр Кнобель, директор Института международной экономики и финансов

— Что это решение значит для России? Потеряют ли от этого российский бизнес, экономика в целом? Какими могут оказаться потенциальные последствия?

— Поскольку критерий рыночности или нерыночности экономики применяется США в случае антидемпинговых расследований в отношении отдельных товаров, то негативный эффект затронет в первую очередь отдельных экспортеров. Для экономики в целом последствия будут ограниченными. Среди наиболее подверженных антидемпинговому регулированию Соединенными Штатами российских отраслей можно выделить металлургию и химическую промышленность, производство удобрений. Как показывает анализ действовавших антидемпинговых пошлин США на российскую продукцию в 2014-2020 годах, применение защитных мер, в первую очередь — антидемпинговых, снижало импорт в среднем по товарной группе на 14,4%. Признание США России страной с нерыночной экономикой развязывает американским чиновникам руки в использовании показателей издержек из третьих стран вместо учета фактических затрат производителей на внутреннем рынке России. Ожидаемо первые будут существенно превышать последние. С учетом роста цен на энергоносители, разница в издержках производителей в России и в так называемой суррогатной стране будет только возрастать. Соответственно, можно ожидать, что сокращение экспорта распространится на широкую номенклатуру товаров. И потери по ключевым упомянутым отраслям, а также потенциально по продукции ЛПК, могут превысить 600 млрд долларов. Однако сложившаяся на фоне действия антироссийских санкций ситуация (отмена РНБ, повышение ставок таможенных пошлин) сводят негативный эффект от такого решения к минимуму для отдельных товаров. Так, экспортные поставки отдельных видов черной и цветной металлургии из России на рынок США уже встречаются с заградительными пошлинами. Поставки продукции черной металлургии сократились до минимума летом 2022 года. В то же время другие металлургические товары, а также удобрения не попадают в санкционные перечни. Именно на них и могут быть направлены меры по обеспечению возможностей более «свободного» подхода к расчету антидемпинговых пошлин в результате признания нерыночности российской экономики.

— Каковы были мотивы данного решения американского минторга?

— Нужно понимать, что решение о нерыночности российской экономики является политически мотивированным. Но по факту принятие данного решения — это еще не введение каких-либо защитных мер в отношении российского экспорта, которые здесь и сейчас изменят условия на рынке и уровень конкуренции. Практика введения антидемпинговых и компенсационных мер со стороны США в отношении российской продукции достаточно обширна и имеет долгую историю. Пошлины достигают высоких значений, порой превышающих 200% и 400%. И рыночный характер экономики России не был препятствием для этого долгое время. Более того, в прошлом году рыночный статус был подтвержден. На фоне кризиса и санкционного давления роль государства в экономике России, безусловно, увеличилась. В том числе в области валютного регулирования, что является одним из рассматриваемых критериев со стороны США. Это стало очевидным поводом для изменения статуса и оказания дополнительного «околосанкционного» давления на Россию. Кроме того, такое решение является позитивным знаком для американских производителей, по заявлениям которых инициируются антидемпинговые расследования. С экономической точки зрения дальнейшее потенциальное увеличение пошлин на товары, в том числе — удобрения, что ведет к росту цен на внутреннем рынке, относится, скорее, к нецелесообразным мерам для внутреннего рынка США.

— Соответствует ли принятое решение обязательствам США перед ВТО?

— Само решение по статусу российской экономики не нарушает обязательства перед ВТО, факт нарушения может быть зафиксирован в процессе проведения антидемпингового расследования США. Согласно положениям Соглашения ВТО по антидемпинговым мерам, при расчете демпинговой маржи должны учитываться издержки при производстве товара только в стране его происхождения, то есть на внутреннем рынке России. Использование при каких-либо условиях другой методологии не разрешено. В связи с этим практика США по обращению к ценам и издержкам производства в третьих странах нарушает обязательства страны перед ВТО.

— Есть ли смысл оспаривать решение о признании экономики РФ нерыночной?

— На сегодняшний день даже без учета текущего геополитического кризиса остается нерешенным внутренний кризис ВТО, в частности, в системе разрешения споров. Даже при положительном для России рассмотрении спора третейской группой, что вполне вероятно с учетом такого исхода в споре по энергокорректировкам ЕС, последующая подача апелляции со стороны США при нефункционирующем Апелляционном органе законсервирует ситуацию. Перспективы вновь появятся при возвращении Органа решения споров ВТО к полноценной работе. Организация всегда являлась наиболее эффективной и уникальной площадкой по разрешению торговых споров. Вопросы антидемпингового регулирования подробно регулируются именно на уровне ВТО, что ограничивает возможности оспаривания мер в других инстанциях.