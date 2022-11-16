«Банки пьют кровь до гробовой доски»: Путин потребовал разобраться с кредитованием пенсионеров

На совещании с правительством президент РФ Владимир Путин поручил главе Минэкономразвития Максиму Решетникову уделить особое внимание пенсионерам, которым банки «с удовольствием» выдают небольшие кредиты, а потом из них «кровь пьют прямо до гробовой доски». На совещании обсуждалось расширение возможностей для прохождения гражданами внесудебной процедуры банкротства, и глава государства согласился с предложением министра экономического развития РФ распространить эту процедуру на получателей пенсий и пособий. Сейчас одним из условий для ее прохождения является отсутствие доходов у должника.

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«Прошу уделить особое внимание людям старшего возраста, пенсионерам, потому что банки легко и с удовольствием выдают небольшие суммы кредитов, поскольку у людей есть постоянный и стабильный доход, но потом эти люди превращаются в вечных должников и банки, при всем уважении к нашим финансовым институтам, кровь пьют из людей, прямо до гробовой доски — это, конечно, нужно прекратить», — цитирует пресс-служба Кремля Путина.

По поручению президента в 2020 году была запущена процедура внесудебного банкротства граждан для списания непосильных долгов от 50 до 500 тыс. рублей. На совещании Максим Решетников предложил распространить эту процедуру на граждан с небольшим ежемесячным постоянным доходом и живущих на пенсии и иные социальные выплаты, а также на должников, в отношении которых более семи лет осуществляется принудительное взыскание долгов.

Кроме того, глава Минэка отметил необходимость снизить для граждан, живущих на соцвыплаты, срок принудительного взыскания долгов приставами до 1 года, а также увеличить максимальный размер долга, при котором возможна такая процедура, до 1 млн рублей, а минимальную планку опустить до 25 тыс. рублей, и предусмотреть возможность повторного использования механизма через пять лет.

Президент поддержал предложения Минэкономразвития.