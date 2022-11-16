Байден: «Маловероятно, что ракета, ударившая по Польше, прилетела из России»

Польское радио ZET сообщило, что во вторник, 15 ноября, на востоке страны, на территории Люблинского воеводства в районе села Пшеводов, две ракеты попали в зерносушилки. В результате взрывов погибли два человека.

Президент США Байден, находящийся сейчас на индонезийском острове Бали, где проходит саммит G20, прокомментировал попадание неизвестной ракеты на территорию Польши и гибели двух сельскохозяйственных рабочих.

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«Имеется предварительная информация, свидетельствующая против этого,- ответил Джо Байден на вопрос журналиста о том, что ракета взорвавшаяся на территории Польши, выпущена российскими военными.- Это маловероятно, если судить по траектории, что она запущена из России, но мы разберемся».

Президент Байден заявил также, что ракета была сделана в России и что США окажут всю необходимую помощь Варшаве в расследовании этого инцидента.

Американский лидер комментировал «ЧП» с ракетой после встречи с лидерами G7 на Бали в среду утром. Союзники срочно собрались в конференц-зале гостиницы, где остановилась американская делегация, чтобы решить, какие необходимо принять меры в связи с этим инцидентом. На встрече также присутствовали президент Евросовета и лидеры Испании и Нидерландов, не входящих в Большую семерку.

Трое официальных лиц США, сообщает AP, заявили на условиях анонимности, что по предварительным данным, ракета, взорвавшаяся на территории Польши в 5 километрах от границы с Украиной, была выпущена украинскими военными по одной из российских ракет. Что касается возможной причастности России как страны изготовителя ракеты, то у ВСУ еще остались запасы оружия советских времен, включая зенитно-ракетные комплексы С-300. Министерство обороны РФ заявило, что российские военные территорию Польши не обстреливали, и назвало инцидент с ракетами провокацией.

Помощники разбудили Байдена, когда появились первые сообщения об инциденте в Польше. Президент США позвонил главе Польши Анджею Дуде и выразил глубокие соболезнования в связи с погибшими. Он пообещал оказать Польше всестороннюю помощь и подтвердил, что США намерены выполнять все обязательства как член НАТО.

Джо Байден также переговорил с генсеком НАТО Йэнсом Столтенбергом и подчеркнул, что все союзники единогласно готовы оказать Польше помощь в расследовании инцидента.

«Мы сделаем все, чтобы узнать, что же произошло,- заявил он.- И после этого мы все вместе решим, что делать дальше».

В заявлении МИД Польши подчеркивается, что ракета была сделана в России. Однако президент Польши Дуда прокомментировал происхождение ракеты более осторожно и сказал, что в Варшаве пока точно не знают, кто ее выпустил и где она была изготовлена. Он заявил о высокой вероятности того, что ракета российского производства, но подчеркнул, что этот вопрос требует дальнейшего подтверждения.

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли обсудил инцидент с начальником генштаба Войска Польского генералом Раймундом Анджейчаком в ходе телефонного разговора. Подробности не сообщаются.