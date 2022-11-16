Британское правительство готовится к жесткой экономии

Министр финансов Великобритании (канцлер) Джереми Хант должен обнародовать в четверг, 17 ноября, долгожданную систему мер, предназначенных для закрытия огромной дыры в бюджете королевства и выхода из кризиса. Ожидается, что он объявит о повышении налогов и сокращении расходов в целом на 50-60 млрд фунтов стерлингов.

«Мы сделаем так, чтобы все платили налоги,- заявил Хант в минувшее воскресенье на ВВС.- И мы будем сокращать расходы».

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Кроме этого, канцлеру необходимо показать рынкам его благонадежность после бурь и потрясений, устроенных за полтора месяца Лиз Трасс. Сделать это в нынешней обстановке будет очень трудно.

По данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), ВВП королевства в третьем квартале снизился на 0,2%. Главный банк страны - Bank of England (BoE) считает, что Великобритания находится в самом начале самой длительной в своей истории рецессии. Банкиры изо всех сил борются с инфляцией, но похвалиться особыми успехами не могут. Инфляция достигла в сентябре 10,1%, 40-летнего максимума. В начале ноября ВоЕ поднял учетную ставку на максимальную за последние треть века величину – 0,75%.

Обстановка в Соединенном Королевстве сейчас сложная и напряженная. Достаточно сказать, что Лейбористская партия опережает консерваторов Риши Сунака приблизительно на 20%. Это значит, что все обещания нового премьера пока не сумели переубедить инвесторов и политиков, что теперь все будет хорошо. Никто еще не забыл ущерб, причиненный мини-бюджетом Лиз Трасс и скандалами, в которых фигурировал Борис Джонсон.

Заявление Ханта в четверг дополнит не менее долгожданный набор прогнозов независимого Управления по бюджетной ответственности (OBR). Deutsche Bank (DB) считает, что OBR скорее всего последует примеру ВоЕ и объявит о длительной рецессии в 2023 году. Что же касается роста экономики, то его не будет как минимум до 25-го года. Медленно, считают в DB, будет проходить и восстановление на рынке труда, на котором сложилась в целом такая же мрачная обстановка. В два-три ближайших года безработица вырастет до 5,5%-6%.

Сокращение расходов бюджета, очевидно, произойдет в форме замораживания зарплат чиновников и госслужащих. По крайней мере, об этом говорят источники CNBC из британского Минфина.

Рынок с тревогой ждет четверга. В сентябре он категорично отверг планы Квази Квартенга, предшественника Ханта, собиравшегося существенно сократить налоги. Фунт, к примеру, за недолгое время руководства правительством Лиз Трасс успел опуститься до рекордных минимумов, а процентные ставки по гособлигациям так резко рванули вверх, что для предотвращения разорения пенсионных фондов центробанку пришлось вмешиваться.

«Если он (Джереми Хант) хочет успокоить рынки,- приводит CNBC слова старшего экономиста Capital Economics Рут Грегори,- то ему следует объявить как можно более ранние действия в виде еще более крупного ужесточения фискальной политики. Это может усилить и (или) удлинить рецессию и в конечном счете расширить дыру в бюджете.

Если же он (Хант) попытается ослабить боль от экономического кризиса, то это может привести в замешательство рынки и спровоцировать новую волну повышения ставок гособлигаций, что еще больше ухудшит ситуацию в общественных финансах».

Capital Economics полагает, что Хант объявит меры фискального ужесточения объемом в 54 млрд фунтов стерлингов или ок. 1,9% ВВП королевства, но финансировать это следует скорее повышением налогов, а не сокращением расходов.