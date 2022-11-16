Дерипаска сравнил рынок госдолга США с российским дефолтом 1998 года

Предприниматель Олег Дерипаска сравнил нынешний рынок американского госдолга с ситуацией, которая наблюдалась на российском рынке государственных краткосрочных облигаций (ГКО) в 1998 году. Об этом он написал в Telegram-канале, подкрепив свои мысли цитатой из Financial Times.

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Бизнесмен согласился, что издание очень точно сформулировало, что ситуация вокруг рынка казначейских облигаций США сейчас «вызывает серьезную озабоченность у инвесторов, учитывая, что все, от пенсионных фондов до иностранных правительств, вкладывают свои деньги на рынок для сохранности, что делает его де-факто эталоном заимствования в мире». Кроме того, он поддержал вывод, что сейчас «любые устойчивые проблемы или обвал цен будут иметь глобальные последствия, отражаясь на акциях, корпоративных облигациях и валютах».

«Наверное, конечно, не будет таких серьезных последствий в виде дефолта Минфина США (хотя я не понимаю, как с первичным дефицитом федерального бюджета США в более чем $1,2 трлн (долг — $31 трлн) его можно будет продолжать наращивать без подъема стоимости привлечения до 5%)», — написал Дерипаска.

При этом он выразил уверенность, что «доллароцентричная финансовая система мира, а также связанная с ним расчетная система сильно изменятся в ближайшие три-четыре года». Инвесторы, по его мнению, будут искать более надежные альтернативы для краткосрочных инвестиций, вместо облигаций Минфина США, а рынки и трейдеры — другие схемы расчетов без долларовых рисков, например, в криптовалюте или юанях.

