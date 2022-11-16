«Газпромнефть» выплатит 15-процентную дивидендную доходность

Совет директоров компании «Газпромнефть» рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев в размере 69,78 руб. на одну акцию, что соответствует 15% дивидендной доходности при текущей цене акции.

Размеры дивидендов превзошли ожидания аналитиков, которые ждали дивдоходность в диапазоне 7-10%, поэтому акции компании резко выросли после объявления решения совета директоров. К 16.00 мск. бумага прибавляла относительно уровня вчерашнего закрытия 3,8%, находясь в тройке лидеров роста. Индекс Мосбиржи к этому часу прибавлял треть процента.

Стоит отметить, что «Газпромнефть» не разглашала финансовые показатели деятельности за последние кварталы, поэтому прогнозирование размера дивидендов было затруднено.

Закрытие реестра на право получения дивидендов произойдет 30 декабря. Для того, чтобы получить выплаты, необходимо владеть бумагами на закрытие основной сессии 28 декабря (торги акциями на Московской бирже проходят по схеме «Т+2»).

Собрание акционеров компании должно утвердить решение о выплатах 19 декабря.

