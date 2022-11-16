Глава Роструда доложил Мишустину, что в России вакансии вчетверо превышают безработицу

Глава Роструда Михаил Иванков, на встрече ​в среду ​с премьером Михаилом Мишустиным​ ​сообщил, что на портале федеральной государственной информационной системы "Работа России" зафиксировано максимальное количество вакансий, в четыре раза превышающее нынешнее количество безработных в стране.

"Мы сейчас фиксируем не только минимальные значения безработицы, но и максимальные значения количества вакансий на портале "Работа России". Сейчас у нас порядка 2,3-2,4 млн вакансий, это примерно четыре вакансии на одного зарегистрированного безработного", - приводит слова главы ведомства "Интерфакс".

Иванков также сообщил, что за последние три месяца на 32% уменьшилось количество работников, находящихся в состоянии простоя, на 34% - количество работников, находящихся в режиме неоплачиваемых отпусков, и на 39% снизилось число работников, находящихся в режимах неполной занятости. ​Он​ связал это с принятым с начала года мерам по сохранению стабильности на рынке труда и занятости на предприятиях. В том числе это касается ​мер поддержки работников ​предприятий с участием иностранного капитала, которые сообщили, что уходят из России.

Глава Роструда дополнительно отметил, что с весны нынешнего года свыше 217 тысяч работников приняли участие во временных общественных работах, а 166 тысяч прошли специализированное обучение.



"И в целом нам удалось, я считаю, сохранить стабильность на рынке труда", - сказал Иванков.