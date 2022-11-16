Инфляция в Великобритании взлетела до максимума за 41 год

Инфляция в Великобритании в октябре выросла в годовом исчислении до 11,1% с 10,1% в сентябре, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS). Это максимум за 41 год — в прошлый раз темпы роста потребительских цен в стране были выше в октябре 1981 года (11,2%).

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В месячном исчислении, по данным ONS, индекс потребительских цен вырос в октябре 2022 года на 2%. Это выше, чем годовой уровень инфляции в Великобритании с августа 2019-го по апрель 2021 года.

Несмотря на введение правительственной программы гарантирования цен на энергоносители ONS заявило, что наибольший вклад в инфляцию пришелся на электроэнергию, газ и другие виды топлива. Также велика была роль роста цен на продукты питания.

Эти цифры усложнили задачу министра финансов Джереми Ханта, который готовится объявить в четверг планы правительства по налогам и расходам. Теперь в них придется включать дополнительное увеличение расходов на обслуживание долга Великобритании, привязанного к инфляции, и, возможно, предложить более значительное повышение заработной платы в бюджетной сфере.

Как отметил стратег JPMorgan Asset Management Майк Белл на CNBC, это выглядит «неловко» рядом с сообщением Банка Англии о том, что потребуется небольшое повышение ставок, чтобы вернуть инфляцию к таргету в 2%. «Мы в этом не уверены. Что постоянно недооценивается, так это инфляционное давление, возникающее из-за рынка труда, — сказал он.