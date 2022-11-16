Комиссия по ценным бумагам и биржам США наложила рекордный объем штрафов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в 2022 финансовом году, который завершился 30 сентября, наложила штрафов, процентов и других взысканий в объеме 6,439 млрд долларов, что стало рекордным показателем в истории деятельности ведомства.

Из этой суммы почти 4,2 млрд долларов пришлось на гражданские штрафы, говорится в пресс-релизе SEC. Годом ранее общий объем взысканий равнялся 3,852 млрд долларов. Таким образом, объем наложенных санкций ушедшем фингоду вырос на 67%.

Число принудительных мер выросло на 9% до 760. «К ним относятся 462 новых или “самостоятельных” правоприменительных действия, что на 6,5 процента больше, чем в 2021 финансовом году; 129 исков против эмитентов, которые предположительно просрочили подачу необходимых заявок в SEC», — говорится в сообщении ведомства.

SEC надеется, что жесткие административные меры приведут к снижению нарушений в дальнейшем. «Мы не думаем, что побьем прошлогодние рекорды и будем устанавливать новые каждый год, потому что мы ожидаем, что поведение изменится. Мы ожидаем усиления соблюдения нормативных требований», — заявил директор Отдела правоприменения Гурбир С. Гревал.

SEC подчеркивает, что «Офис Осведомителя SEC является неотъемлемой частью Программы правоприменения». В 2022 финансовом году Комиссия направила на вознаграждение 103 осведомителям около 229 млн долларов, что стало вторым результатом с точки зрения выплаченных сумм и количества наград. «Программа Осведомителей также получила рекордное количество советов осведомителей о предполагаемых правонарушениях - более 12 300 советов осведомителей — в 2022 финансовом году», — говорится в сообщении SEC.