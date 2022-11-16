Кремль оценил реакцию США и Польши на инцидент с упавшей ракетой

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал реакцию различных западных стран на инцидент с падением ракеты, произошедший накануне на востоке Польши.

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«Есть смысл обратить внимание на сдержанную и более профессиональную реакцию американской стороны и американского президента... Ещё раз хочу обратить внимание на достаточно сдержанную реакцию американцев, которая контрастировала с абсолютно истеричной реакцией польской стороны и других стран», — приводят РИА Новости слова представителя Кремля.

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Вместе с тем Песков заметил, что польской стороне в этом вопросе не хватило сдержанности.

«Нужно, наверное, вопросы задать Варшаве: все-таки попросить польские официальные лица быть более сдержанными и более сбалансированными, и профессиональными в те моменты, когда они говорят о таких чувствительных и потенциально опасных темах», — сказал пресс-секретарь президента журналистам.

Напомним, 15 ноября польские СМИ сообщили, что на территорию Люблинского воеводства упали две российских ракеты, убив двух польских жителей.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что ракеты скорее всего российские, отметив при этом, что точной информации об их принадлежности нет. Поляки не только выдвинули бездоказательные обвинения в адрес России, но и пригрозили активировать статью 4 Устава НАТО, для чего потребовали созвать Совет НАТО.

В заявлении Минобороны РФ, которое было сделано после инцидента, подчеркнули, что

«никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось». И обломки, фото которых опубликовали польские СМИ с места происшествия в населенном пункте Пшеводув не имеют никакого отношения к вооруженным силам России. Заявления польских официальных лиц и истерию в западной прессе в российском военном ведомстве назвали «намеренной провокацией в целях эскалации обстановки».

Впрочем, позднее президент США Джо Байден проинформировал лидеров стран G7 и НАТО, что, по предварительной информации, ракеты прилетели не с территории России — взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО. Пришлось признать украинское «происхождение» атаковавшей Пшеводув ракеты и польскому президенту.

Что, впрочем, не помешало некоторым западным лидерам продолжать раскачивать ситуацию. В частности, с совершенно абсурдным заявлением уже после того, как его коллеги и союзники по НАТО заявили о непричастности нашей страны к инициденту в Польше, выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его словам, «Германии неважно чья ракета упала в Польше, в любом случае виновата Россия».