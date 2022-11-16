Купить Дракона

Вчера индекс Nasdaq Golden Dragon China, в который входят торгующиеся в США бумаги 65 компаний из КНР, закрыл торги ростом на 7,8%. Темпы роста акций некоторых компаний, таких как Tencent Music Entertainment Group, NetEase и другие были двузначными.
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Признаки улучшения отношений КНР и США привели к скупке акций китайских компаний на американских биржах. Индекс Nasdaq Golden Dragon China, в который они входят, вчера взлетел на 7,8%, а с октябрьского минимума – уже почти в полтора раза
piqsels
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