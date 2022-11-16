Купить Дракона

Глеб Баранов

16 ноября 2022, 01:10

Признаки улучшения отношений КНР и США привели к скупке акций китайских компаний на американских биржах. Индекс Nasdaq Golden Dragon China, в который они входят, вчера взлетел на 7,8%, а с октябрьского минимума – уже почти в полтора раза

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