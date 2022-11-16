«Магнит» будет продавать просрочку производителям кормов для животных

Розничная сеть «Магнит» и Российский экологический оператор (РЭО) объявили о намерении запустить новый отдельный модуль для реализации пришедшей в негодность пищевой продукции на бирже вторсырья — специальной электронной площадке по переработке, купле-продаже и утилизации отходов. Начать пока планируется с просрочки неживотного происхождения: хлебобулочных и кондитерских изделий, бакалеи, фруктов и овощей, сообщает пресс-служба ретейлера.

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«На бирже вторсырья предполагается продажа товаров только неживотного происхождения, которые не требуют проведения ветеринарной экспертизы: хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, бакалея, фрукты, овощи, снеки и другие. Для продукции животного происхождения биржа позволит найти специализированных контрагентов, которые занимаются ее утилизацией и имеют необходимые лицензии. Таким образом, в перспективе розничные сети на электронной торговой площадке РЭО смогут реализовывать испорченные или просроченные продукты питания ответственным переработчикам для последующего производства удобрений и кормов для животных», — пояснили в «Магните».

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, в России ежегодно образуется около 16 млн тонн пищевых отходов или 30% от всего объема твердых коммунальных отходов. Запуск совместного с «Магнитом» проекта позволит разработать «концептуальный подход для реализации пришедшей в негодность пищевой продукции» и создать «инструмент для прозрачного ведения бизнес-процессов участниками рынка с учетом особенностей деятельности ретейлеров».

