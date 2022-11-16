Махмуд-Али Калиматов: на курорте «Армхи» нужно создать все условия для отдыхающих

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил о большом потенциале всесезонного горного курорта «Армхи» в Джейрахском районе республики. Его модернизацию планируется завершить к 2029 году.

В скором времени всесезонный курорт «Армхи» в Джейрахском районе Ингушетии отроет горнолыжные трассы – они заработают впервые за последние два года. Для поклонников горнолыжного спорта откроют две трассы – одна из них, протяженностью 1200 метров, предназначена для опытных лыжников, а вторая, на 250 метров, для тех, кто только осваивает горные лыжи. Обе трассы оснащены кресельными подъемниками пропускной способностью 1200 человек.

Всесезонный оздоровительный курорт «Армхи» входит в модель экономического развития региона. На развитие комплекса направят 13 миллиардов рублей. Эти деньги пойдут на строительство гостиниц, гостиного двора, трех кресельных подвесных канатных дорог протяженностью в 1,7 километра, а также устройство учебного склона на 195 метров и горнолыжной трассы на 7,9 километра. Власти Ингушетии рассчитывают, что процесс модернизации курорта завершится к 2029 году.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов обратил внимание на серьезный потенциал в сфере туризма, который имеется у региона. По его мнению, «Армхи» может стать одним из самых популярных мест на Северном Кавказе. Калиматов напомнил о выгодном расположении комплекса, отметив, что недалеко от курорта находятся башенные комплексы и замки, которые могут вызвать интерес у приезжающих сюда туристов.

«Наша задача – создать в «Армхи» все необходимые условия для людей, которые приезжают на курорт, чтобы отдохнуть или поправить здоровье», – заявил Калиматов.

По словам председателя комитета по туризму Ингушетии Беслана Мизиева, горнолыжные трассы в «Армхи» начали свою работу в 2020 году. После этого, по различным причинам, пришлось сделать перерыв, но теперь, в грядущий зимний сезон, планируется их открытие. Ориентировочно оно состоится 15-20 декабря.

В «Армхи» имеется система искусственного снегообразования, благодаря которой доступно моделирование трассы и, соответственно, продление сезона лыжного катания.

Инвестировать в развитие курорта было решено в 2020 году. Руководство АО «Кавказ.РФ» создало для этой цели специальную комиссию, которая провела полную инвентаризацию инфраструктуры комплекса и составила перечень объектов, необходимых для постройки на территории «Армхи».

Курорт уже сейчас представляет собой привлекательное место для туристов. Здесь есть веревочный парк, горные велосипеды, тир, пейнтбол, бассейн и тренажерный зал. Кроме того, гости «Армхи» могут пройти по «Лестнице здоровья», поднявшись на 1780 ступеней среди хвойного леса.

«Амрхи» работает с 2012 года. Комплекс находится на высоте 1500 метров над уровнем моря и занимает более 2000 гектаров. Благодаря древним храмам и боевым башням, расположенным в окрестностях, эту местность называют музеем под открытым небом.