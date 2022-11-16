Минфин разместил облигации госдолга при исторически рекордном спросе

Минфин РФ разместил на безлимитных аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 823,021 млрд рублей при суммарном спросе в 1 трлн 195,314 млрд рублей. Бумаги с постоянным купонным доходом были размещены на 53,97 млрд рублей, ОФЗ с индексируемым номиналом — на 19 млрд рублей, а облигации с переменным купонным доходом проданы на 750 млрд рублей, что является максимальным объемом для одновременного размещения отдельного выпуска, следует из информации на сайте Минфина.

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По данным ведомства, на аукционе по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска № 26241RMFS с датой погашения 17 ноября 2032 года было продано бумаг на сумму 53,971 млрд рублей при спросе 253,884 млрд рублей. Выручка от размещения оценена в 52,52 млрд рублей. Средневзвешенная цена составила 97,2851% от номинала, что соответствует доходности 10,18% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 97,1395% от номинала, что соответствует доходности 10,2% годовых.

На втором аукционе, состоявшемся 16 ноября, были проданы флоатеры ОФЗ-ПК выпуска № 29022RMFS с датой погашения 20 июля 2033 года на общую сумму 750 млрд рублей по номиналу при спросе 904,365 млрд рублей. Выручка от аукциона составила 722,708 млрд рублей при цене отсечения 96,27% от номинала и средневзвешенной цене 96,34% от номинала.

На аукционе по размещению ОФЗ с индексируемым номиналом № 52004RMFS с датой погашения 17 марта 2032 года в этот день было продано бумаг на сумму 19,050 млрд рублей при спросе 37,065 млрд рублей. Выручка от размещения составила 17,896 млрд рублей при цене отсечения 93,6% от номинала и средневзвешенной цене 93,6% от номинала, что соответствует доходности 3,33% годовых.

«Размещены облигации номинальным объемом более 820 млрд рублей при исторически рекордном совокупном спросе инвесторов, составившим 1,2 трлн рублей. Результаты аукционов наглядно продемонстрировали уверенность инвесторов в устойчивости российской экономики и доверие к проводимой правительством РФ макроэкономической политике», — говорится в комментарии Минфина.