Минфин разместил облигации госдолга при исторически рекордном спросе

Минфин РФ разместил на безлимитных аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 823,021 млрд рублей при суммарном спросе в 1 трлн 195,314 млрд рублей. Бумаги с постоянным купонным доходом были размещены на 53,97 млрд рублей, ОФЗ с индексируемым номиналом — на 19 млрд рублей, а облигации с переменным купонным доходом проданы на 750 млрд рублей, что является максимальным объемом для одновременного размещения отдельного выпуска, следует из информации на сайте Минфина.
По данным ведомства, на аукционе по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска № 26241RMFS с датой погашения 17 ноября 2032 года было продано бумаг на сумму 53,971 млрд рублей при спросе 253,884 млрд рублей. Выручка от размещения оценена в 52,52 млрд рублей. Средневзвешенная цена составила 97,2851% от номинала, что соответствует доходности 10,18% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 97,1395% от номинала, что соответствует доходности 10,2% годовых.
На втором аукционе, состоявшемся 16 ноября, были проданы флоатеры ОФЗ-ПК выпуска № 29022RMFS с датой погашения 20 июля 2033 года на общую сумму 750 млрд рублей по номиналу при спросе 904,365 млрд рублей. Выручка от аукциона составила 722,708 млрд рублей при цене отсечения 96,27% от номинала и средневзвешенной цене 96,34% от номинала.
На аукционе по размещению ОФЗ с индексируемым номиналом № 52004RMFS с датой погашения 17 марта 2032 года в этот день было продано бумаг на сумму 19,050 млрд рублей при спросе 37,065 млрд рублей. Выручка от размещения составила 17,896 млрд рублей при цене отсечения 93,6% от номинала и средневзвешенной цене 93,6% от номинала, что соответствует доходности 3,33% годовых.
«Размещены облигации номинальным объемом более 820 млрд рублей при исторически рекордном совокупном спросе инвесторов, составившим 1,2 трлн рублей. Результаты аукционов наглядно продемонстрировали уверенность инвесторов в устойчивости российской экономики и доверие к проводимой правительством РФ макроэкономической политике», — говорится в комментарии Минфина.