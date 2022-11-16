Московских инженеров обучат аддитивным технологиям - Овчинский

Столичные инженеры, имеющие высшее и среднее профессиональное образование, смогут получить навыки в области прототипирования, а также научатся применять компьютерные технологии на производстве на новом курсе Московской технической школы (МШТ). Программа создана Московским авиационным институтом – новым партнером МШТ. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Чтобы решить кадровый вопрос и обеспечить предприятия инженерами новой формации, в «Московской технической школе» запустилось направление по аддитивным технологиям, разработанное совместно с ведущими вузами и компаниями города. Например, в партнерстве с Московским авиационным институтом был создан онлайн-курс по внедрению аддитивных технологий в высокотехнологичное производство», – рассказал Овчинский.

По словам главы департамента, аддитивные технологии и, в частности 3D-печать востребованы в разных областях промышленного производства, медицины, строительства, однако компании испытывают нехватку высококвалифицированных специалистов в этих сферах.

По новой программе специалистов будут обучать применять системы геометрического моделирования, а также прототипированию изделий. Инженеры узнают о современных способах производства изделий, освоят виды трехмерного моделирования объектов, а также обучатся технологиям печати ABS– и PLA-пластиками. Запись на обучение доступна на сайте проекта. По итогам аттестации студенты МТШ получат сертификат о повышении квалификации.

«С учетом занятости и востребованности инженеров в наши дни, мы выбрали дистанционный формат обучения. При этом нашим приоритетом было и остается качество учебного материала, а также возможность персонально ответить на все вопросы, которые могут возникнуть у слушателя. Курс «Внедрение аддитивных технологий в высокотехнологичное производство», безусловно, даст серьезные конкурентные преимущества не только самим специалистам при трудоустройстве, но и большим предприятиям в части модернизации и цифровизации бизнеса», – рассказал руководитель направления «Аддитивные технологии» в МАИ Андрей Рипецкий.

Всего в «Московской технической школе» запланировано восемь направлений для обучения: «Технологии связи», «Аддитивные технологии», «Искусственный интеллект в промышленности», «Микроэлектроника и фотоника», «Робототехника и сенсорика», «Цифровые двойники», «Новые производственные технологии» и «Беспилотный транспорт».

«Московская техническая школа» (МТШ) – проект правительства Москвы, запущенный в 2021 году. Его цель – повысить квалификацию столичных инженеров в работе с инновационными технологиями.