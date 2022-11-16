МТС опубликовала отчет за 3-й квартал

ПАО «МТС» сегодня отчиталось по МСФО за III квартал и 9 месяцев текущего года. Выручка компании в июле-сентябре выросла на 0,8% год к году и составила 137,7 млрд рублей. При этом чистая прибыль за указанный период снизилась до 12,3 млрд рублей.

Выручка от услуг связи в России выросла на 2,1% до 110,3 млрд рублей. Количество абонентов возросло до отметки в 80,2 млн. Количество клиентов МТС Банка увеличилось на 18,0% год к году до 3,3 млн на конец сентября. Трехмесячная база пользователей мобильного приложения МТС Банка выросла на 40,7% год к году до 2 млн. Количество абонентов платного ТВ выросло на 30%, база подписчиков сервиса KION выросла на 63% до 5,7 млн.

Также компания обнародовала данные за 9 месяцев 2022 года. Чистая прибыль за 9 месяцев составила 27,742 млрд рублей, что на 45,1% ниже по сравнению с прошлогодним показателем. Выручка увеличилась на 3% до 397,39 млрд рублей против 385,85 млрд рублей в 2021 году.