Первая партия российских удобрений отправится в Африку в понедельник

Как сообщила 15 ноября сотрудник Всемирной продовольственной программы ООН Ишита Сумра, первая партия удобрений в объеме 20 тыс тонн выйдет из Нидерландов 21 ноября в рамках «зерновой сделки».

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«Миру нужны согласованные усилия, чтобы срочно решить проблему нехватки удобрений на рынках, особенно сильно затрагивающую фермеров в развивающихся странах», - цитирует ее завление на пресс-конференции «Интерфакс» со ссылкой на агентство EFE.

Груз с азотно-фосфорно-калийными удобрениями в 20 тыс. тонн отправится на судне ВПП из Нидерландов в Мозамбик и затем в Мал

Российские власти неоднократно заявляли, что готовы безвозмездно передать удобрения беднейшим странам. «В морских портах Евросоюза скопилось 300 тыс. т российских удобрений, мы готовы бесплатно передать их в развивающиеся страны», — говорил президент РФ Владимир Путин.

Речь идет о грузах, заблокированных на Западе после введения антироссийских санкций из-за начала СВО на Украине.

