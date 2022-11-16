Плата за проезд: транспорт России получит господдержку

Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал отечественной транспортной отрасли очередные меры господдержки. Сделано это было в рамках XVI международного форума «Транспорт России».

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Председатель правительства накануне осмотрел выставку, выступил на пленарной дискуссии «Стратегия роста в новых условиях» и вручил государственные награды работникам транспортного комплекса.

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Перед транспортниками поставлены стратегические задачи

Как говорится в правительственном сообщении, значительное внимание в ходе мероприятия будет уделено вопросам преодоления вызовов, связанных с санкционным давлением, содействия импортозамещению и технологическому суверенитету российского транспорта.

В ходе пленарного заседания Михаил Мишустин заявил, что транспортная инфраструктура обозначена президентом страны в качестве одного из главных драйверов развития экономики. Ведь именно транспорт обеспечивает логистику для бизнеса, рабочие места и комфортные условия жизни граждан.

«В новых санкционных реалиях крайне важно поддерживать устойчивость работы этой отрасли, гибко реагировать на изменения внешней среды и максимально быстро действовать с учётом кардинально перестроившихся схем движения товаров, их преимущественной переориентации на южное и восточное направления», — отметил глава кабмина в своем выступлении.

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Он напомнил, что на государственную программу развития транспортной системы в бюджете текущего года предусмотрено около 1,3 трлн рублей. Чтобы смягчить негативное влияние на отрасль, правительство в рамках плана первоочередных действий дополнительно выделило ещё свыше 0,5 трлн рублей. Они были предоставлены на десятки важнейших направлений.

Все эти меры поддержки показали свою действенность, считает глава кабмина. «Транспорт в нашей стране продолжает своевременно обеспечивать экономику и производство, а также наших граждан всеми необходимыми товарами и услугами», — указал премьер.

От эффективности действий транспортной системы во многом зависит достижение национальных целей, которые обозначил глава государства на десятилетний период, констатировал глава правительства. Среди ключевых задач, которые стоят перед отраслью: поддержка связанности территорий страны, повышение мобильности людей, увеличение грузовых перевозок. На эти цели, в том числе, государство намерено выделить в течение следующих трех лет свыше 4 трлн рублей, отметил Михаил Мишустин.

Очевидно, часть этой суммы должна пойти на развитие собственного автомобильного производства, заявили «Эксперту» в пресс-службе «Открытие Авто». В компании отметили, что перемены на рынке создали условия для выпуска китайских автомобилей под собственными марками с легкой адаптацией. По такой формуле недавно стартовала российская марка электромобилей Evolute, выпускающая под своим брендом машины Dongfeng.

С государственной помощью на мощностях оставленных западными производителями заводов будет проще организовать отверточную сборку китайских брендов. Производственные мощности данных предприятий надо адаптировать под новые задачи российско-китайского сотрудничества.

Разработка собственных автомобилей — дело долгое и затратное, однако в ближайшем будущем часть дотаций может пойти на развитие оригинальных моделей российского производства, пояснили в компании. Надежда в первую очередь на АвтоВАЗ и завод «Москвич». Последний пока тоже будет собирать китайские машины, но в перспективе ближайших лет надеется создать свои модели, заметили в «Открытие Авто».

Эффективность освоения объемов финансирования под вопросом

Суммы, выделяемые на развитие транспорта в РФ, кажутся большими, но неэффективная система реализации способна переварить большие затраты без видимого эффекта, заявил «Эксперту» ведущий аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. По его словам, заявления премьер-министра о выделении до 4 трлн рублей в течение трех лет в основном касаются улучшения транзитных и экспортных возможностей, но это далеко не самые проблемные сферы на текущий момент.

Сложившиеся обстоятельства внешней торговли показали, что отечественные компании вполне неплохо справляются с переориентацией маршрутов поставки экспортных товаров из Европы в Азию. Однако, как указал аналитик, обратный поток потребительских товаров столкнулся со слабой готовностью портовой инфраструктуры по приёму дополнительных грузов. Даже в номинальном выражении российские возможности на Востоке существенно меньше, чем на Западе.

Практика показала, что суда с импортными потребительскими грузами простаивают до месяца и более в ожидании разгрузки во Владивостоке. Далее проявляются проблемы с транзитом этих грузов на европейскую часть.

В последние годы правительство уделяло некоторое внимание восстановлению функциональности Байкало-Амурской магистрали, но пока нельзя говорить уверенно об использовании этого маршрута в коммерческих целях. Соответственно, уже сегодня видны критические точки приложения выделяемых средств, констатировал аналитик.

Здесь возникает вопросов об эффективности освоения объёмов финансирования. Поэтому важно не только предоставить средства, но и сформировать механизмы объективного контроля их освоения с наибольшей отдачей.

Строительство золотой инфраструктуры, требующей постоянного ремонта, не даст какого-либо эффекта, кроме обогащения подрядчиков. Поэтому Андрею Кочеткову куда более важным кажутся не объёмы финансирования, а меры повышения ответственности за реализацию проектов, но, похоже, пока правительство не акцентирует на этом внимание, а сосредотачивается на ярких цифрах и смелых планах.

Так или иначе, но в текущей ситуации бизнес наиболее остро ощущает три «транспортные» проблемы в экспорте: оплата, логистика и нарушение сроков поставок, рассказала «Эксперту» основатель и управляющий директор агентства ST Agency Евгения Соколовская. Многие иностранные транспортные компании отказываются доставлять груз в Россию. Остался ограниченный список организаций, которые всё ещё сотрудничают с российскими предпринимателями. В результате организации не могут выполнить свои обязательства в срок и вынуждены выплачивать существенные неустойки. Юридическим лицам приходится перестраивать бизнес-процессы и логистические цепочки, отказываться от приобретения импортных товаров.

В этой ситуации кто-то меняет поставщиков, выбирая партнёров из России и СНГ. Другие сами становятся производителем. При этом, как отметила эксперт, программы поддержки бизнеса существуют, и сейчас их перечень расширяется. Однако систематизировать их и привести к единому формату в настоящий момент невозможно. Компании разной сферы деятельности сталкиваются с разными проблемами, поэтому нужна адресная помощь, которая будет оказываться конкретному бизнесу. Возможно, потребуется пролоббировать какое-либо решение из данной плоскости на политическом уровне, заключила Евгения Соколовская.