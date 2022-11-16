Поставки нефти остановились почему-то только в Венгрию

Что с «Дружбой»?

Фьючерсы на нефть марки WTI колебались около 87 долларов за баррель в среду, поскольку геополитические опасения встревожили рынки после того, как на территории Люблинского воеводства Польши упали две ракеты. Еще вечером 15 ноября цены на нефтяные контракты росли, однако утром 16-го — уже снижаются.

Как сообщает Finmarket, стоимость январских фьючерсов на Brent к 8:21 мск составляет 93,45 долл. за баррель, что на 0,44% ниже цены на закрытии предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на 0,8%. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь к этому времени снизилась на 0,58%, до 86,41 долл. за баррель. Накануне контракт вырос в цене на 1,2%, до 86,92 долл. за баррель.

ОПЕК снова сократила свои прогнозы роста мирового спроса на нефть на 2022 и 2023 годы. Аналитики Организации экспортеров нефти ссылаются на растущие экономические проблемы, такие как высокая инфляция, повышающиеся процентные ставки и сбои в цепочках поставок.

Последнее выглядит особенно актуальным в контексте того, что прекращены поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию. По сообщению венгерской MOL, оператор украинской нефтепроводной системы сообщил о выходе из строя в результате обстрела трансформаторной станции, которая обеспечивает электроэнергией насосную станцию нефтепровода «Дружба» и расположена у границы Украины с Белоруссией.

В то же время, как передало накануне агентство ТАСС, по польскому участку нефтепровода «Дружба» поставки нефти осуществляются в нормальном режиме. Об этом сообщила поздно вечером во вторник пресс-секретарь компании PERN Катажина Красиньская. Она утвердительно ответила на вопрос агентства, нормально ли функционирует трубопровод и поступает ли по нему нефть. Компания PERN занимается поставками нефти и газа через Польшу на рынки Восточной Европы



Ранее официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин сообщил ТАСС, что Украина уведомила компанию о приостановке прокачки нефти по «Дружбе» в направлении Венгрии. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во вторник вечером созвал заседание Совета обороны в связи с остановкой «Дружбы».

Нефтепровод «Дружба» обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Трубопровод берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный и южный, проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву.

Сдерживающим фактором для цен на нефть служат опасения по поводу замедления темпов роста мировой экономики на фоне дальнейшего ужесточения политики крупными центральными банками. Сохраняется и неопределенность, связанная с COVID, в крупнейшем импортере сырой нефти Китае.

Прогнозы показывают наверх

Текущая неделя для рынка нефти стала в целом негативной — цены на сорт Brent понизились с 96,6 долл. за баррель до 93 долл., а стоимость сорта WTI — с 89,8 долл. до 86 долл. за баррель, отмечает аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Снижению способствовали новости из Китая, где распространение COVID-19 набирает силу, чему не мешает даже «нулевой уровень» терпимости. Мощная волна заболеваемости может значительно повлиять на потребление нефти и нефтепродуктов в стране, хотя октябрьский импорт нефти показал обратную тенденцию, увеличившись на 7,2% м/м и на 14,1% г/г.

ОПЕК и МЭА на прошедшей неделе опубликовали ежемесячное видение рынка нефти, указывает эксперт. Оба отчета показали незначительные изменения текущей ситуации. По оценке Международного энергетического агентства, по итогам 2022 года на мировом рынке нефти сложится избыток в размере 0,3 мбс, а по итогам 2023 года — дефицит в размере 0,5 мбс. При этом видение будущего агентством внушает опасения, так как оно несет рынкам растущую неопределенность.

МЭА, рассказывает Оксана Лукичева, заявляет о том, что эмбарго ЕС на нефть и нефтепродукты из России, а также запрет на морские перевозки российской нефти могут разбалансировать рынок. Поставки нефти из России могут упасть, по разным оценкам на 0,6-1,0 млн баррелей в сутки, в конкуренция за доступные танкеры уже растет. На этом фоне максимальное сокращение добычи в России может наблюдаться к концу первого квартала 2023 года, после чего производство будет восстанавливаться по мере увеличения доступности судов для перевозки энергоносителей.

Для справки: в настоящее время мировой танкерный флот насчитывает около 6500 танкеров, из них около 4700 танкеров принадлежат европейским и британским компаниям, которые не смогут осуществлять перевозки российской нефти после 5 декабря 2022 года. Более или менее достаточный собственный танкерный флот имеют Индия и Китай, которые могут продолжить перевозки, если не будут опасаться вторичных санкций. При этом растущие ставки фрахта уже отражают увеличение нагрузки на доступные мощности флота.

МЭА считает, констатирует Оксана Лукичева, что предполагаемый потолок цен на нефть может ослабить напряженность на рынке нефти, так как покупатели, видимо, не считают, что российские производители откажутся от поставок в ситуации введения ценового потолка. В любом случае, растущая неопределенность ситуации оказывает поддержку восходящей тенденции на рынке нефти.

Тем более, что запасы нефти в странах ОЭСР достигли минимального с 2004 года значения, продолжает эксперт. Вчерашние данные API показали падение коммерческих запасов нефти в США на 5,8 млн баррелей. При этом наблюдается значительное сокращение запасов нефти и в стратегическом резерве США — на 4 ноября они составляли, по данным EIA, 396,2 млн баррелей, сократившись с начала года на 197,5 млн баррелей.

Сегодня ожидаются данные по запасам за прошлую неделю, по прогнозу они могут сократиться на 440 тыс. баррелей. Ослабление выборной гонки в США может снизить потребность в изъятии нефти из стратегического резерва, но дефицит на рынке нефтепродуктов сохраняется, что станет залогом высоких цен.

При этом, подтверждает Оксана Лукичева, геополитическая напряженность в прошедшие дни вновь усилилась и повлияла на транспортные маршруты доставки нефти. Конфликт на польско-украинской границе вылился в первую очередь в остановку прокачки нефти по трубопроводу «Дружба». Наиболее пострадавшей стороной можно считать Венгрию. Прокачку нефти приостановила Украина, якобы из-за падения напряжения, что вполне вероятно, учитывая обстановку в стране.

Однако, напоминает аналитик, ранее Польша очень сильно лоббировала применение европейских санкций к трубопроводу, но польские власти не решались прервать поток нефти самостоятельно, опасаясь необходимости уплаты неустойки. Таким образом, европейские страны, зависящие от поставок, становятся заложниками создавшейся ситуации в преддверии зимы. Вероятной целью конфликта на польско-украинской границе может быть именно разрыв поставок по нефтепроводу «Дружба».

Странный факт

Безусловно, подтверждает специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов, нефтяной рынок остается в напряженной ситуации и ищет любые признаки баланса спроса и предложения. Волатильность цен крайне высока, потоки новостей продолжают двигать котировки в обе стороны ежедневно. Начало недели выдалось бодрым, стоимость бочки Brent достигала 96,87 в первой половине дня в понедельник. Поводом послужили новости о некотором смягчении Китаем ограничений для борьбы с COVID-19.

Инвесторы с оптимизмов приняли эти сообщения, ожидая восстановления темпов роста экономики, а значит и спроса на нефть. Но после прогнозов ОПЕК по снижению мирового спроса на нефть в 2022 и 2023 году, цены в самом деле перешли к снижению. Растущие экономические проблемы в мире — основной мотив таких ожиданий. Международное энергетическое агентство также ухудшило перспективы роста спроса на нефть.

Так что, указывает эксперт, к вечеру вторника цены на нефть сделали попытку роста, после массированной ракетной атаки по стратегическим объектам на Украине и заявлениям Польши, что две российские ракеты упали на территории страны. После отключения электричества на Украине последовали заявления об остановке поставок нефти в Европу по нефтепроводу «Дружба». Стоить отметить странный факт, что поставки остановились только в Венгрию, которая выступает против политических решений ЕС, при этом прокачка в Словакию и Чехию продолжалась, подчеркивает эксперт.

Цены на нефть в среду снизились уже на фоне продолжающегося роста числа случаев заболевания COVID-19 в Китае, что вызвало опасения по поводу снижения спроса на топливо у крупнейшего в мире импортера сырой нефти. Эти опасения, указывает Николай Вавилов, перевешивают страхи по поводу эскалации геополитической напряженности и сокращения поставок нефти. Доллар также немного укрепился, поскольку рынки оценили геополитические риски. Более сильный доллар делает товары, номинированные в американской валюте, более дорогими для держателей других валют и, как правило, оказывает давление на нефть и другие рискованные активы.

Отраслевые данные, свидетельствующие о более значительном, чем ожидалось, сокращении запасов сырой нефти в США, оказали некоторую поддержку ценам на нефть, подтверждает он. Согласно данным Американского института нефти, запасы сырой нефти в США за неделю, закончившуюся 11 ноября, сократились примерно на 5,8 млн баррелей.

Официальные данные о запасах США от Управления энергетической информации должны быть представлены сегодня в 18:30. Вероятнее всего, в этой ситуации, считает Николай Вавилов, цены на нефть останутся в диапазоне 92-96 долларов за баррель. И пока новостной фон не успокоится и не появится четкое понимание ситуации с ограничениями в Китае, волатильность котировок будет высокой.