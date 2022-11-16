Путин: банки, при всем уважении, кровь пьют из людей

Владимир Путин поддержал предложение о расширении условий механизма внесудебного банкротства. С такой инициативой выступил на совещании главы государства с членами кабмина министр экономического развития Максим Решетников.

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Глава Минэка, в частности, предложил расширить процедуру на пенсионеров, а также на граждан, в отношении которых более семи лет осуществляется принудительное взыскание задолженности в размере, допустимом внесудебным банкротством.

«Предлагаем расширить и сам диапазон долга, при котором возможно внесудебное банкротство: максимальную планку предлагаем повысить с 500 тысяч до 1 миллиона рублей, а минимальную — понизить с 50 до 25 тысяч рублей», — добавил Решетников.

В числе предложений ведомства также сокращение срока возможного повторного внесудебного банкротства с 10 до 5 лет.

Президент идею поддержал, причем сделал акцент на пенсионерах. При этом — обрушившись с критикой на банки.

«Прошу вас действительно уделить особое внимание людям старшего возраста, пенсионерам, потому что банки легко и с удовольствием выдают небольшие суммы кредитов, поскольку у людей есть постоянный и стабильный доход, но потом эти люди превращаются в вечных должников и банки, при всем уважении к нашим финансовым институтам, кровь пьют из людей, прямо до гробовой доски — это, конечно, нужно прекратить», — заявил глава государства.

«Я думаю, что и финансовые учреждения, банки, имея в виду такие возможности для граждан, должны более ответственно подходить к потребительскому кредитованию», — подчеркнул президент.

Полгода и свободен

«Цифры по банкротству очень сильно разнятся в зависимости от макроэкономических факторов. Так в условиях пандемии только за первый квартал 2020 года банкротами были признаны около 23 тысяч россиян. Эта мера имеет популярность в основном в том смысле, что позволяет на законном основании не платить по долгам по причине их официального списания», — добавляет доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Как сообщал в июле этого года портал РБК со ссылкой на Федресурс — Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, за первые шесть месяцев 2022 года российские суды признали банкротами на 37,8% больше граждан, чем за аналогичный период предыдущего года. Финансово несостоятельными по решению судов стали 121,3 тысячи граждан, включая ИП.

При этом судебная процедура — «удовольствие», доступное не каждому. В случае обращения к служителям Фемиды нужно будет оплатить вознаграждение финансовому управляющему, а также обязательные расходы по процедуре.

Как подчеркнул на совещании премьер-министр Михаил Мишустин, средняя стоимость банкротства, которую выставляют юристы и арбитражные управляющие, — не менее 100 тысяч рублей при средних долгах.

«Но что это получается? Это слом логики банкротства. Человек, у которого нет денег, должен найти такую сумму, чтобы это еще и доказать», — сказал Мишустин.

Премьер-министр добавил, что далеко не все граждане готовы публично объявить себя банкротом.

«Поэтому на сегодняшней день, безусловно, внесудебное банкротство — это отличный выход из подобной ситуации», — резюмировал глава кабмина.

Как поясняет юрист финтех-группы Finbridge Александр Ермолаев, внесудебное банкротство — это установленная по закону схема признания человека банкротом без участия в ней суда.

«Процедура инициируется при условии, что совокупная задолженность не больше 500 тыс. рублей, а ранее возбужденное производство по принудительному взысканию долгов пришлось закрыть в связи с неимением у должника какого-либо имущества. Проходит процедура через МФЦ, распространяется на МФО. Последствия имеет идентичные судебному банкротству», — поясняет эксперт.

Как отмечает адвокат АПМО Денис Фролов, процедура внесудебного банкротства еще и проходит быстрее — всего за 6 месяцев. При этом не нужно ходить на судебные заседания, носить документы финансовому управляющему, обращаться за разблокировкой счетов и получением прожиточного минимума. Это же позволит уменьшить нагрузку на судебную систему.

«Инициативу Минэк можно только приветствовать. Существующий порог внесудебного банкротства в 500 тысяч существенно сужает круг лиц, потенциально имеющий возможность цивилизованно освободиться от долговой нагрузки во внесудебном порядке, т.е. через МФЦ. Увеличение верхнего порога входа во внесудебное банкротство позволит разгрузить Арбитражные суды», — считает Фролов.

По информации Минэкономразвития, с 1 сентября 2020 года (когда был запущен механизм внесудебного банкротства) процедурой воспользовались порядка 12 тыс. граждан. Их совокупная задолженность составила 4,2 млрд руб. Списать удалось примерно 2/3 этой суммы — 2,8 млрд рублей. Каждый месяц заявление на бесплатное банкротство подают примерно 600 человек.

Стабильность есть, а жизни — нет

В чем заключается новаторство в отношении пенсионеров? Дело в том, что одно из ключевых условий внесудебного банкротства — отсутствие доходов у должника. С него в прямом смысле должно быть «нечего взять»: ни имущества, ни денежных поступлений. Но у пожилых людей есть пенсия! И платят ее, спасибо государству, исправно. То есть человек имеет стабильный источник дохода.

Собственно, на это и обратил внимание президент: банки охотно дают кредиты, зная, что этот источник не иссякнет, ведь социальные обязательства — это святое.

«Что касается кредитов пенсионерам, то их средний размер колеблется в последние годы около 100-110 тыс. рублей. Однако кредитование пенсионера особенно сильно зависит от анализа его финансовой устойчивости и возраста. Просрочки возможны примерно в тех пропорциях, которые существуют для потребительских кредитов», — говорит Андрей Гиринский.

По данным из блога «Почта-банка» на Яндекс-Дзен, чаще всего пенсионеры занимают у банка на ремонт квартиры или строительство дачи. Средний возраст таких заемщиков — 60-65 лет. Средний срок кредита — 4,7 года.

Крупные банки уделяют немало внимания пенсионерам: для них проводятся различные акции, для тех, кто и выплаты получает в данном банке, нередко действуют специальные условия. Правда, максимальные сроки займов, которые одобряются, невелики — около 7 лет. Но тут уж своя, возрастная специфика. Зато люди старшего возраста стараются быть честными до победного конца. То есть, до последней выплаты. Аналогичная ситуация — в микрофинансовых организациях.

«Если брать микрофинансовый сектор, на нашем примере, то в целом пенсионеры — достаточно интересный сегмент, отличающийся более высокой финансовой дисциплиной, — говорит Александр Ермолаев, — Если брать долю просрочки, то из клиентов, по которым инициируется судебное взыскание только 9% являются пенсионерами. Сумма займа по ним колеблется в диапазоне 12-15 тыс. рублей».

Однако проблема в том, что честность в выполнении обязательств зачастую плохо сочетается с размером доходов. А пенсии у россиян — разные. У кого-то 50, а то и 100 тысяч, а кто-то живет на 8 тысяч в месяц. При этом с финансовой грамотностью в нашей стране дела обстоят не лучшим образом. Особенно, среди старшего населения. Малейший сбой, непредвиденное обстоятельство уже выбивают у людей почву из-под ног. Предложение Минэкономразвития направлено именно на то, чтобы граждане вновь обрели хоть какую-то точку опоры. Если таковой можно считать государственную пенсию.

Да не судимы будете

Помимо пенсионеров, Минэк предлагает упростить самобанкротство для тех, кто живет на социальные пособия: граждан с детьми, беременных женщин. В случае, если госвыплата — единственный источник дохода. Ведомство полагает, что исполнительное производство в России длится слишком долго, и этим категориям граждан также надо разрешить упрощенную процедуру в более короткие сроки.

«Поэтому нам кажется целесообразным снизить для этих категорий срок принудительного взыскания, после которого они могут подаваться на внесудебное банкротство, скажем до одного года», — рассказал Решетников.

Кроме того, ведомство предложило ограничить предельный срок исполнительных производств 7-летним сроком. Эту идею президент также поддержал, проведя неожиданную аналогию.

«Даже человек с судимостью, когда она снимается, имеет право в анкете писать: "Не судим". Ну а здесь всю жизнь людей гоняют с этими небольшими суммами, все это приводит к негативным последствиям в экономике в целом, потому что создает дополнительный стимул для роста серого рынка труда. Потому что люди предпочитают уже получать зарплаты в конвертах, а не официально, но это ущемляет их права», — резюмировал Владимир Путин.