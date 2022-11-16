Разработка московской компании сделает работу общественного транспорта эффективнее

Систему для автоматического мониторинга работы общественного транспорта «Автокондуктор» разработала московская компания совместно с рязанским партнером. Программа начнет работать в тестовом режиме в 10 регионах страны до конца 2022 года. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Система поможет перевозчикам повысить эффективность работы и увеличить прибыль. «Автокондуктор» создан на базе отечественного программно-аппаратного комплекса на основе нейросети. Он собирает информацию, которая позволит в автоматическом режиме отслеживать и корректировать интервалы движения транспортных средств», – рассказал Овчинский.

Как добавил глава департамента, система также сможет оценивать степень загруженности транспорта, формировать отчеты о количестве перевезенных пассажиров и выручке, и анализировать расход топлива и техническое состояние транспортного средства.

Разработка учитывает основные требования регуляторов и прошла тестирование в 12 регионах России, а теперь передана для коммерческой эксплуатации. До конца года планируется запустить пилотные проекты еще в 10 субъектах страны.

«Мы понимаем проблемы, с которыми сталкивается отрасль общественного транспорта, и стремимся предоставлять партнерам прогрессивные инструменты для автоматизации важных процессов. «Автокондуктор» может работать как самостоятельно, так и интегрироваться с информационными системами перевозчика, что позволяет более оперативно контролировать работу общественного транспорта», – отметил директор департамента корпоративных и проектных продаж ISBC Александр Якичев.