Риэлторы поспорили с Росстатом о сроке, за который можно накопить на квартиру в Москве

Среднестатистическая молодая семья из двух человек может накопить на однокомнатную квартиру в новостройке Москвы примерно за 15 лет, подсчитали аналитики ГК «Миэль». При этом, согласно расчетам Федеральной службы госстатистики, на это хватило бы и семи лет, передает «Интерфакс».

Статья по теме: Аренда квартиры стала гораздо выгоднее ипотеки в крупных городах России

По данным Росстата, в среднем семья без использования ипотеки будет копить на квартиру площадью 38 кв. метров в Москве примерно семь лет. В этом расчете учитывается официальная средняя зарплата москвича в 93 тыс. рублей за вычетом прожиточного минимума (23,5 тыс. рублей) и средняя стоимость «квадрата» в столице в 313,6 тыс. рублей.

«Реальный коэффициент доступности жилья – 15 лет. Коэффициент Росстата не учитывает инфляцию, расходы семьи на аренду, транспорт, медицину, отдых и другие траты», — считает главный аналитик ГК «Миэль» Екатерина Бережнова.

Кроме того, она напомнила, что жилье считается доступным, если коэффициент доступности жилья меньше трех лет, и недоступным, если он больше пяти лет. К примеру, в 2020 году, по ее данным, этот коэффициент был около четырех лет. Текущая ситуация, по мнению аналитика, говорит о том, что стоимость недвижимости в Москве растет быстрее, чем доходы горожан.

