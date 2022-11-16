Российские активы американского производителя алюминия достались «ВСМПО-Ависма»

Американская компания Acronic Inc уступила свой российский бизнес ООО «Промышленные инвестиции», которое является основным акционером ПАО «ВСМПО-Ависма». За металлургический завод в Самаре западный алюминиевый производитель получил 230 млн долларов.

Как сообщает «Интерфакс», сделка по продаже «Arconic» принадлежащего ей актива АО «Арконик СМЗ» (бывший Самарский металлургический завод) была закрыта после получения всех необходимых разрешений. При этом в американской компании напомнили, что хранящиеся в России денежные средства с 2020 года недоступны из-за судебного разбирательства, начатого с подачи ФАС РФ. Продажа АО «Арконик СМЗ» позволяет американской стороне считать свое участие в судебном процессе урегулированным, заявили в компании.

Глава компании Тим Майерс указал, что после упомянутых ограничений на российские активы, а также в свете сложившейся геополитической обстановки работать в России стало труднее. При этом он выразил благодарность российским работникам завода за бесперебойную работу.

«Интерфакс» напомнил, что о намерении продать свой российский актив компания из США объявила в мае 2022 года. Тогда Arconic Ink оценивал ожидаемые потери от сделки в 500 млн долларов.

Основной долей ООО «Промышленные технологии» вледеет Михаил Шелков, заместитель председателя совета директоров «ВСМПО-Ависма». 25% плюс одна акция компании принадлежит ГК «Ростех».