Россию и Китай связал первый в истории железнодорожный мост через Амур

О запуске первого в истории железнодорожного моста через реку Амур на российско-китайской границе объявил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Первый железнодорожный состав совершил переход из российской Еврейской автономной области в китайскую провинцию Хэйлунцзян.

Статья по теме: Торговля Китая с Россией резко выросла, а с другими крупными странами – упала

В РФПИ сообщили, что запуск движения по мосту открывает новый транспортный коридор между Россией и Китаем, который снимает целый ряд существующих инфраструктурных ограничений, сокращая расстояние транспортировки грузов по сравнению с существующими маршрутами более чем на 700 км.

«Первый в истории железнодорожный мостовой переход через реку Амур является одним из крупнейших трансграничных проектов для России и Китая и значимым инфраструктурным проектом, реализованным РФПИ. Его открытие позволит повысить конкурентоспособность российских и китайских предприятий, обеспечить надежный и предсказуемый график движения товаров и грузов, доступного сырья и энероресурсов, а также в 1,5 раза увеличить пропускную способность железнодорожных маршрутов между РФ и КНР», — приводит ТАСС слова главы ФРПИ Кирилла Дмитриева.

Руководитель фонда также отметил, что КНР — крупнейший торгово-экономический партнер России, торговый оборот между странами демонстрирует уверенный рост, превысив в нынешнем году 150 млрд долларов.

«Активизация экономических связей приграничных территорий наших стран позитивно отразится на жизни более чем 40 млн человек», — добавил Дмитриев.

Информагентство указывает, что строительство моста было реализовано в рамках межправительственного соглашения, которое заключили между собой Россия и Китай в 2008 году. РФПИ, совместно с китайской стороной, профинансировал более 70% от всего бюджета возведения российской части моста. Также проект проинвестировали «ВЭБ.РФ», и РЖД.

Возведенный мост, согласно информации ТАСС, на китайской территории присоединен к ветке Сяньянчуань — Хаюйдао, на российской — к Трансcибирской магистрали, его длина 2,2 км, из которых российская часть составляет 309 м — ее строительство было завершено в конце апреля 2022 года. Главная особенность моста через Амур — двухколейная конструкция, то есть по нему поочередно смогут проезжать поезда как с российской (1520 мм), так и китайской (1435 мм) шириной колеи. В год по мосту можно переправить до 20 млн тонн грузов.