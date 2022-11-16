Сезонность на американском фондовом рынке не слишком зависит от того в медвежьей или в бычьей фазе тот находится. Так, в этом году сентябрь был очень неудачным для акций в США, но он был плох для них и в 2021-м с 2020-м – на мощнейшем бычьем рынке. Это вообще исторически худший месяц года.
Элегантные «шорты» превращаются в рождественское ралли
Основные фондовые индексы США завершили вторник ростом: очередное «медвежье ралли» готовится плавно перетечь в более традиционное рождественское.
piqsels.com
Реклама
Новости партнеров