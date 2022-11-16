Финансовые рынки Фондовый рынок США

Элегантные «шорты» превращаются в рождественское ралли

Глеб Баранов
16 ноября 2022, 09:14

Основные фондовые индексы США завершили вторник ростом: очередное «медвежье ралли» готовится плавно перетечь в более традиционное рождественское.

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