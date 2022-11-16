Элегантные «шорты» превращаются в рождественское ралли

Сезонность на американском фондовом рынке не слишком зависит от того в медвежьей или в бычьей фазе тот находится. Так, в этом году сентябрь был очень неудачным для акций в США, но он был плох для них и в 2021-м с 2020-м – на мощнейшем бычьем рынке. Это вообще исторически худший месяц года.

Полная версия этого материала доступна только подписчикам Читать материалы сайта Expert.ru в полном объеме могут только те, кто оформил платную подписку. Попробовать бесплатно Подписаться за 390 руб Я – подписчик