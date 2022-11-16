«Татнефть» объявила дивиденды за 3-й квартал

Совет директоров «Татнефти» принял решение выплатить дивиденды за 9 месяцев в размере 39,57 рублей на обыкновенную и привилегированную акцию с учетом выплат за первое полугодие. По итогам работы за январь-июнь компания заплатила 32,71 рублей дивидендов по обоим типам акций. Таким образом, на каждую акцию будет выплачено 6,86 рублей.

Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 10 января 2023 г. С учетом торгов на Московской бирже по схеме «Т+2», для получения дивидендов акциями нужно владеть по состоянию на 6 января. Собрание акционеров утвердит решение о выплатах 27 декабря. Дивидендная доходность акций составляет около 1,8%.

Решение совета директоров компании было ожидаемо рынком и не привело к колебаниям котировок акций эмитента. В целом же частая выплата дивидендов увеличивает инвестиционную привлекательность акций.