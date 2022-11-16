Технополис Москвы приглашает студентов на стажировку на новый фармзавод

Российская биотехнологическая компания «Биокад», открывшая недавно новое фармацевтическое производство в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис "Москва"», приглашает студентов вузов и колледжей столицы на стажировку по разным направлениям: производство лекарств, обслуживание техники, IT. Об этом сообщил 16 ноября в своих социальных сетях мэр Москвы Сергей Собянин.

Напомним, новый фармацевтический комплекс расположен на площадке технополиса «Алабушево». Здесь выпускаются лекарственные препараты для системы здравоохранения Москвы в рамках офсетного контракта, который власти города и инвестор заключили ранее.

По оценкам властей города, стажировка на таком высокотехнологичном производстве дает студентам возможность получить ценные знания и практические навыки. «Сегодня в сфере медоборудования и биофармы работают 22 резидента ОЭЗ столицы и свыше 1,7 тысячи человек. Отрасль активно развивается, что способствует росту спроса на квалифицированные кадры, — рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. — Компания для привлечения молодых сотрудников проводит оплачиваемые стажировки с возможным трудоустройством».

В дальнейшем «Биокад» планирует расширять сотрудничество с образовательными учреждениями столицы. «Наукоемкие компании должны стремиться развивать подрастающее поколение и готовить себе кадры со школьной скамьи за счет активного участия в профориентации, выявления и развития талантов. Эта деятельность позволяет вовлечь способных молодых специалистов в научную работу», — подчеркнула заместитель генерального директора по персоналу компании Александра Арендарь.

Добавим, что программа стажировки пользуется спросом со стороны студентов. Так, в прошлый летний сезон во время отбора «Биокад» получил более 3 тысяч заявок на позиции стажеров. Из них выбрали 110 талантливых учащихся, они присоединились к разным структурным и территориальным подразделениям компании. По оценкам «Биокада», в дальнейшем каждый четвертый стажер получил предложение о работе.

«Сотрудничество компаний с образовательными учреждениями создает условия для непрерывной подготовки сотрудников и обеспечения кадрами новых производств. По нашим оценкам, потребность только одной отрасли медоборудования и биофармы оценивается на уровне 1500-2000 специалистов до 2025 года», — добавил генеральный директор ОЭЗ «Технополис "Москва"» Геннадий Дегтев.

ОЭЗ «Технополис "Москва"» занимает 5 территорий общей площадью более 223 га. Производственные корпуса, расположенные на данный момент в технополисе, составляют более полумиллиона кв. м. По официальным данным, общий объем инвестиций компаний, открывших здесь свои предприятия, превышает 85 млрд рублей.