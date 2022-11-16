«То, что Европу разденут догола, это, по-моему, совершенно очевидно»

Триумф Республиканской партии не случился, а возращение Дональда Трампа в Белый дом становится еще менее вероятным несмотря на то, что тот уже заявил о своем желании побороться за президентский пост. На данный момент с небольшим перевесом республиканцы побеждают демократов в Палате представителей. Но после победы в штате Невада демократы гарантировали себе контроль над Сенатом при решающем голосе Камалы Харрис. Впрочем, эксперты отмечают, что тренда на консолидацию в американском обществе как не было, так и нет. И это, пожалуй, главный итог прошедших промежуточных выборов в США.

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Почему даже в условиях одного из самых острых экономических кризисов в новейшей истории США, правящая партия сумела избежать разгрома? И почему результаты этих выборов показывают, что поляризация американского общества никуда не исчезла? Об этом «Эксперт» поговорил с американистом Дмитрием Новиковым, заместителем руководителя департамента международных отношений НИУ ВШЭ, ведущим научным сотрудником Института Китая и современной Азии РАН.

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— Прошедшие выборы в США показали, что проблема раскола американского общества никуда не ушла. Республиканцы победили формально, несмотря на благоприятную для них экономическую конъюнктуру, а демократы хоть и сдали, но немного. Статус-кво, по сути, сохранен. Куда уходят корни этого раскола?

— Он обусловлен глубоким кризисом социально-экономической модели самого американского государства. Точнее, той модели глобальной Америки, которую создал еще Рональд Рейган — с минимальным по сравнению с Европой государственным участием в экономических процессах и глубокой интеграцией в мировую экономику.

Окончание Холодной войны открыло прежде невиданные возможности для транснационализализации экономических процессов, вывода части производств зарубежные страны, либерализации движения капитала по всему миру. Это то, что и стало называться международным либеральным порядком. Конечно, поддерживая этот порядок, Америка несла определенные издержки, но именно он был основой ее благополучия.

Сегодня же эта модель, очевидно, рушится. США так и не смогли в полной мере оправиться и выйти на устойчивый экономический рост после кризиса 2007-2009 годов. Условный «простой американец» сильно обеднел, средний класс — главный источник социальной и политической стабильности — вымылся.

— А нивелирование среднего класса вызвало партийный кризис?

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— Именно. Сложившийся к 1980-х годы баланс сил между партиями поддерживал стабильность всей политической системы и обеспечивал относительный комфорт вашингтонской бюрократии в течение нескольких десятилетий. Но теперь зримое падение уровня жизни и, что важнее, ожиданий, привело к росту социальной, а затем и политической напряженности. Смотря на динамику развития страны и экономики и сравнивая с положением дел 5-10-летней давности, условный средний американец испытывает чувство фрустрации: цены растут, доходы падают, что будет дальше? Поэтому общественные настроения радикализируются.

Это вызывает кризис доверия ко всей системе, как внутренней, так и международной. Американцы, к примеру, спрашивают: «Почему в Китае темпы экономического роста выше, чем у нас? Получается, что мы подкармливали это государство в ущерб своему благополучию?» То есть они видят, что эра благополучия, видимо, завершилась и на выходе они получили экономический кризис, наплыв мигрантов, сокращение количества рабочих мест, рост преступности, отсутствие нормальной медицины и так далее. И все эти очень болезненные вопросы американские избиратели начали задавать своему истеблишменту.

Так, проснулись средние американские штаты, которые всегда были гораздо меньшими бенефициарами глобализации по сравнению с обоими побережьями. Их активизация в немалой степени способствовала победе Трампа на выборах 2016 года и в целом росту популизма в американской политике. Это приводит к деформации обеих партий, особенно республиканской. Она сильно поправела и вобрала в себя немалое количество «маленьких Трампов», активных порицателей политической бюрократии и левоцентристкого мейнстрима.

Скажем, из Республиканской партии теперь почти полностью вытеснены неоконсервативные политики. Потому что американскому избирателю больше не интересно слушать выступления Джона Болтона об очередных авантюрах на Ближнем Востока. Напротив, он все чаще приветствует изоляционистскую позицию США.