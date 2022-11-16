Дональд Трамп объявил об участии в президентских выборах 2024 года

Дональд Трамп все же будет участвовать в президентских выборах через два года. Он объявил об этом в своей флоридской резиденции Мар-а-Лаго вечером 15 ноября и тем самым открыл избирательную кампанию. Все необходимые документы в Избирательную комиссию Трамп уже отправил.

«С сегодняшнего дня и до дня выборов в 2024 году я буду сражаться так, как еще никто и никогда не сражался,- заявил Дональд Трамп.- Возвращение Америки начинается прямо сейчас».

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Напомним, в 2016 году Дональд Трамп выиграл выборы, победив Хиллари Клинтон, и стал 45-м президентом США, а через четыре года, в 20-м, проиграл Джо Байдену. Следует добавить, что против Трампа дважды и оба раза неудачно проводили импичмент и что он так и не признал свое поражение в 2020 году.

Естественно, экс-президент надеется, что третья попытка будет успешной, но политологи настроены пессимистично. Во-первых, у него есть очень сильный соперник в Республиканской партии – губернатор Флориды Рон Десантис. Во-вторых, победить даже Джо Байдена, если, конечно, он тоже будет участвовать в выборах, Трампу будет не так уж и легко после недавнего относительного, правда, провала республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс, в котором многие однопартийцы обвиняют его, и после относительного успеха демократов во главе с Байденом. И в-третьих, ему нужно будет, как говорится, «дожить» до выборов, что сделать будет тоже непросто, потому что против него возбуждено сразу несколько уголовных дел и он в любой момент может оказаться за решеткой. По крайней мере, демократы, находящиеся у власти, сделают все возможное, чтобы помешать ему еще раз попытаться сделать Соединенные Штаты великими. Трампа и его сторонников утешает лишь то, что его противникам помешает Палата представителей, которая следующие четыре года будет находиться под контролем республиканцев.

Между прочим, если Дональду Трампу удастся через два года стать 47-м президентом США, то он будет лишь вторым экс-президентом, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Первым это впечатляющее достижение совершил Гровер Кливленд, который был 22-м и 24-м президентом Соединенных Штатов в 1885-89 и 1893-97 годах соответственно. С другой стороны, Кливленд был демократом, так что Трамп может стать первым республиканским президентом, отработавшим два президентских срока не подряд, а с перерывом.

Заявив о своем намерении участвовать в президентских выборах, Трамп, естественно, уделил много места и времени в своем часовом выступлении нынешнему хозяину Белого дома, которому, кстати, именно он придумал самое удачное, пожалуй, прозвище – Спящий Джо. Естественно, экс-президент провозгласил себя единственным спасителем Америки от многочисленных болезней.

«Наша страна находится в ужасном состоянии,- пожаловался Трамп.- У нас очень крупные неприятности и проблемы. Это задача не для политикана или проходного кандидата. Это задача для великого движения, которое воплощает в себе смелость, уверенность и дух американского народа».

Дональд Трамп также намекнул на свою потенциальную программу. В частности, он повторил свои прежние идеи ввести смертную казнь для наркоторговцев; выплатить зарплату полностью всем, кто был уволен во время пандемии из-за отказа проходить вакцинацию; ввести ограничения для конгрессменов по количеству сроков работы и навсегда запретить заниматься политикой тем законодателям, кто переквалифицировался в лоббисты.

Конечно же, Трамп пообещал немедленно разобраться с инфляцией и восстановить американскую экономику до допандемического состояния.