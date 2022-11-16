Цены на газ неожиданно отреагировали на инцидент в Польше

Обычно после чрезвычайных происшествий, особенно, геополитических, к каким несомненно относится вчерашний инцидент с ракетами в польском селе на границе с Украиной, цены на сырье резко идут вверх. Сейчас, правда, по крайней мере, в отношении газа в Европе это правило не сработало благодаря позиции лидеров G7 и НАТО, которые не стали, как в последнее время, сразу обвинять Россию во всех грехах, а призвали к взвешенному подходу и заявили о необходимости сначала во всем досконально разобраться и только после этого делать выводы и предпринимать меры.
Неформальный лидер Большой семерки президент Байден, например, заявил, что судя по траектории ракеты, она была выпущена не с территории России. Тем не менее, обстановка на рынках сейчас напряженная. Инвесторы и трейдеры по понятным причинам находятся, что называется «на взводе», и следят за малейшими признаками усиления напряженности в отношениях между Западом и Россией. Усиление эскалации ситуации на Украине угрожает крупными неприятностями для энергетической системы Европы. Эту аксиому лишний раз подтвердило ЧП с нефтепроводом «Дружба», по которому в Европу продолжает поступать российская нефть. Киев сообщил об отключении нефтепровода после падения напряжения в результате попадания ракеты как минимум в одну трансформаторную подстанцию, обслуживающую «Дружбу». Венгрия временно осталась без российской нефти, сообщила венгерская энергетическая компания MOL. Правда, в Будапеште выразили надежду, что украинские власти быстро починят поврежденные объекты энергетической инфраструктуры и что подача нефти по нефтепроводу «Дружба» скоро возобновится, но когда это произойдет, неизвестно. Учитывая непростые отношения между Будапештом и Киевом, можно предположить, что торопиться с ремонтом украинцы не будут.
Несмотря на «ЧП» на территории Польши цены на газ в Европе утром 16 ноября пошли вниз – газовые фьючерсы подешевели впервые за три последних дня. На большей части Европы пока еще по-прежнему тепло. Подземные газовые хранилища остаются полными, потому что газ из них не берут.
К тому же, Еврокомиссия накануне встречи министров энергетики членов ЕС, которая состоится через неделю, представила свой вариант механизма ограничения цен на газ. Он будет активироваться, если цены на хабе TTF достигнут заданного уровня