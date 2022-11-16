Цены на газ неожиданно отреагировали на инцидент в Польше

Обычно после чрезвычайных происшествий, особенно, геополитических, к каким несомненно относится вчерашний инцидент с ракетами в польском селе на границе с Украиной, цены на сырье резко идут вверх. Сейчас, правда, по крайней мере, в отношении газа в Европе это правило не сработало благодаря позиции лидеров G7 и НАТО, которые не стали, как в последнее время, сразу обвинять Россию во всех грехах, а призвали к взвешенному подходу и заявили о необходимости сначала во всем досконально разобраться и только после этого делать выводы и предпринимать меры.

Неформальный лидер Большой семерки президент Байден, например, заявил, что судя по траектории ракеты, она была выпущена не с территории России. Тем не менее, обстановка на рынках сейчас напряженная. Инвесторы и трейдеры по понятным причинам находятся, что называется «на взводе», и следят за малейшими признаками усиления напряженности в отношениях между Западом и Россией. Усиление эскалации ситуации на Украине угрожает крупными неприятностями для энергетической системы Европы. Эту аксиому лишний раз подтвердило ЧП с нефтепроводом «Дружба», по которому в Европу продолжает поступать российская нефть. Киев сообщил об отключении нефтепровода после падения напряжения в результате попадания ракеты как минимум в одну трансформаторную подстанцию, обслуживающую «Дружбу». Венгрия временно осталась без российской нефти, сообщила венгерская энергетическая компания MOL. Правда, в Будапеште выразили надежду, что украинские власти быстро починят поврежденные объекты энергетической инфраструктуры и что подача нефти по нефтепроводу «Дружба» скоро возобновится, но когда это произойдет, неизвестно. Учитывая непростые отношения между Будапештом и Киевом, можно предположить, что торопиться с ремонтом украинцы не будут.