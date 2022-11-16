Турецкие отельеры разогревают ажиотаж перед новым сезоном

Стоимость пребывания в отелях Турции в следующий летний курортный сезон, если верить заявлениям владельцев турецких отелей, вырастет на 30-50%.

Статья по теме: Отдых зарубежом: дорого и неудобно

«В Турции в этом году высокая инфляция, на некоторые продукты цены выросли в 5 раз. [...] Государство также повысило минимальные зарплаты сотрудников. Поэтому мы вынуждены на следующий год повышать цены, чтобы компенсировать затраты», — приводит «Интерфакс» слова представителя кемерского отеля Seas Gravel Sekect Гюная Шабана.

По заявлению Шабана, в летний сезон будущего года цены вырастут не менее чем на 50%. «Сейчас номера по акциям раннего бронирования можно купить со скидкой до 30%, то есть текущее повышение составляет 20%», — сказал отельер.

Очевидно, что владельцы отелей заинтересованы в раннем бронировании, в то время как цены, в конечном итоге, будут определяться спросом.

Повышение цен на турецкие отели прогнозирует и представитель крупной гостиничной группы Kilit Hospitality Global Гюзель Кыйяк. По ее словам, рост цен в среднем составит от 30 до 50%.

«В этом году у нас была цена 90-95 евро в двухместном номере, в следующем году она будет 130-140 евро», — сказала Кыйяк, добавив, что даже в нынешнем ноябре загрузка отелей остается очень высокой.

«Мы сейчас ноябрь переживаем как август. Отели заполнены, самолеты заполнены, и такого же ажиотажа мы ожидаем на следующий год. Если сейчас покупать номера по акциям раннего бронирования, мы предлагаем скидки 30% от контрактных цен. То есть повышение составит 20%. Поэтому если бронировать сейчас, можно получить цену, близкую к цене прошлого года», — пообещала представитель гостиничной группы.