В МО РФ инцидент с падением ракет на территорию Польши назвали провокацией с целью эскалации обстановки

Российское Министерство обороны назвало провокацией заявление польской стороны о том, что на территорию страны упали российские ракеты.

"Заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении "российских" ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки. Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось", - говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в официальном Telegram-канале.

Отдельно в российском оборонном ведомстве отметили, что опубликованные по горячим следам польских СМИ с места происшествия обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения.

В тоже время польский президент Анджей Дуда, хоть и с оговорками, заявил, что власти Польши не располагают точными данными о том, кто выпустил ракету, упавшую на востоке республики.

"Мы знаем, что целый день продолжалась российская ракетная атака против Украины. Но у нас нет никаких однозначных доказательств того, кто выпустил ракету. Ведётся следственные мероприятия. Я верю, что следователи это выяснят. Вероятнее всего, это была ракета российского производства. Но все еще выясняется", - цитирует ТАСС слова польского лидера, сказанные во время пресс-конференции, посвященной событию.

Напомним, во вторник польское радио Zet, со ссылкой на неофициальные источники заявили, что на востоке страны, в деревне Пшеводув Люблинского воеводства две ракеты попали в зерносушилки, вследствии чего погибло 2 человека. Принадлежность ракетные уточнялась.

Чуть позже МИД Польши заявил, что на деревню упала ракета российского производства,в связи с чем в ведомство был вызван российский посол в Варшаве Сергей Андреев.

Генсек НАТО Столтенберг написал с соцсетях, что союзники по военному блоку проводят консультации, в связи с произошедшим в Польше. "Важно, чтобы все факты были установлены", - цитирует ТАСС сообщение Столтенберга.

Минобороны США, в свою очередь, заявило, что они не обладают никакой информацией могущей подтвердить сообщения о падении российских ракет на польскую территорию. Также военное ведомство США не прокомментировали возможность применения 5 статьи Договора о коллективной безопасности НАТО.

Выступивший с заявлением замруководителя пресс-службы американского Госдепартамента Ведант Пател сказал, что США готовы встать рядом с союзниками по НАТО, но пока не готовы обсуждать теоретические сценарии, предложив дождаться результатов расследования.