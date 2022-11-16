В Японии неожиданно упал ВВП

В III квартале 2022 года ВВП Японии неожиданно сократился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные правительства страны. Аналитики в среднем прогнозировали его рост на 0,3%.

Это первое сокращение экономики Японии с третьего квартала 2021 года. В годовом выражении падение ВВП составило 1,2%. Консенсус-прогноз предполагал подъем на 1,1%.

Глобальная инфляция, слабая иена и рост стоимости импорта негативно сказались на потреблении домохозяйств и на японском бизнесе. Экспорт повысился на 1,9%. Подъем импорта был самым значительным за последние семь кварталов и составил 5,2%.

Курс японской валюты падал в 3 квартале до 145,9 иен за доллар. В октябре он доходил до отметки 151,95 – 32-летнего минимума. После достижения этого уровня Банк Японии начал валютные интервенции.

Первой реакцией курса доллара к японской валюте на данные о падении ВВП стало его снижение со 140,45 до 137,67 иен. Однако затем он вырос до 139,25 иен за доллар.

