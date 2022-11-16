Владимир Путин поручил добиться того, чтобы автомобили стали доступнее

Президент России Владимир Путин сегодня в ходе совещания с членами правительства указал на то, что автомобили в должны в ближайшее время стать доступнее для россиян.

«Нужно, конечно, при организации работы в сфере автомобильного производства добиться того, чтобы автомобили стали гораздо более доступными для российских семей в сегодняшних условиях. Вы понимаете, о чём я говорю. Есть над чем работать, несмотря на все сложности с логистикой, с доставкой запчастей и так далее. Все понимают, откуда берутся эти цены, хотя и здесь нужно внимательно смотреть на все составляющие, связанные с ценообразованием. Несмотря на усложнение логистики и так далее, её удорожание, тем не менее нужно смотреть на обоснованность этих цен и добиваться того, чтобы автомобили стали более доступными для российских семей», — подчеркнул президент, обращаясь к вице-премьеру — министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

Глава государства акцентировал внимание на необходимости контроля за ценообразованием при продаже не только легковых, но и грузовых автомобилей.

Кроме того, Владимир Путин поддержал предложение главы Минпромторга распространить действие программы льготного автокредитования на военнослужащих, в том числе призванных в рамках частичной мобилизации, членов их семей, а также на пенсионеров, ранее проходивших службу в Вооружённых Силах РФ.