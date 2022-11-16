Владимир Ефимов: до конца года Москва объявит 5 аукционов на редевелопмент бывших промзон

Власти Москвы до конца 2022 года объявят аукционы для инвесторов на право комплексного развития пяти бывших промышленных зон столицы общей площадью более 85 га. Объем вложений в их редевелопмент оценивается в 105 млрд рублей, а по завершении проектов появятся около 16 тысяч новых рабочих мест. Об этом сообщил 15 ноября заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Права на реорганизацию пяти участков бывших московских промзон будут реализованы до конца этого года на городских аукционах. Две территории находятся на северо-востоке столицы, по одной — на севере, юге и востоке города», — сказал Владимир Ефимов. По словам вице-мэра, общая площадь участков превышает 85 га, а суммарные вложения в их развитие оцениваются примерно в 105 млрд рублей. Ежегодно в городской бюджет будет поступать более 5,2 млрд. А кроме того, по итогу редевелопмента на этих территориях появится около 16 тыс. новых рабочих мест.

Напомним, решение о комплексном развитии четырех участков одобрили на прошлой неделе на заседании президиума правительства Москвы. Речь идет о площадке «Северянин, территории 4, 5» в районе Ярославский, «Вагоноремонт» в районе Восточное Дегунино, «Кусковская улица, вл.12» в Новогиреево и «Алтуфьевское шоссе» в районе Отрадное. Аналогичное решение о пятом участке — промзоне «Красный строитель» в Чертаново Южное — утвердили некоторое время назад.

По оценкам властей столицы, эти территории используются неэффективно: на них расположены склады, пункты приема металлолома, автостоянки. Комплексное развитие территорий (КРТ) подразумевает сбалансированное развитие: на участках построят жилые кварталы, социальную инфраструктуру, а также объекты высокотехнологичной промышленности. Если право на КРТ по итогам аукциона выиграет независимый инвестор, владельцам недвижимости компенсируют рыночную стоимость их объектов.

Всего на этих пяти участках возведут более 1,1 млн кв м недвижимости, уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. В том числе, на территории «Вагоноремонта» появится технопарк и фармацевтическое производство. В промзоне «Северянин» — физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и ледовым катком. На территории «Красного строителя» построят детский сад, школу, спорткомплекс и объекты здравоохранения общей площадью более 215 тыс кв м. «На участках нежилой застройки в районах Отрадное и Новогиреево планируется возвести объекты социальной и общественной инфраструктуры общей площадью более 200 тыс. кв. м. Помимо этого, в Новогирееве будет построено порядка 60 тыс. кв. м. жилья по программе реновации», — добавил Максим Гаман.

Напомним, программу КРТ власти Москвы реализуют с 2020 года. На данный момент инвесторы уже ведут более 10 проектов редевелопмента бывших промзон. По оценкам властей столицы, программа позволит вернуть в оборот земли, которые заброшены или используются неэффективно. В рамках ее реализации появится более полумиллиона рабочих мест, а казна пополнится примерно на 3 трлн рублей. Общий объем инвестиций в эту программу оценивается в 7 трлн рублей.