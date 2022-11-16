Владимир Ефимов: ОЭЗ «Технополис Москва» в 2022 году сдала в аренду около 8 тыс кв. м помещений

С начала этого года 8 компаний арендовали под новые производства площади в «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис "Москва"». Всего они заняли около 8 тыс кв.м., сообщил 16 ноября заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Особая экономическая зона привлекательна для размещения высокотехнологичных производств. В 2022 году арендаторами помещений инновационных лабораторно-промышленных корпусов на площадке “Алабушево” стали еще 8 компаний», — сказал Владимир Ефимов. Новые производства будут разрабатывать и выпускать микроэлектронику, видеорегистраторы и видеокамеры, а также медицинские изделия и тест-системы, уточнил вице-мэр. По его оценке, новые резиденты заняли площадь почти 8 тыс. кв. м, а работу на новых производствах нашли 370 человек.

Помимо этого, еще 10 компаний в текущем году получили статус резидентов ОЭЗ. Из них четверо уже запустили собственные промышленные площадки, еще шесть планируют сделать это в ближайшие месяцы. В числе продукции, которую они планируют выпускать в ОЭЗ, — препараты для таргетной терапии онкологических заболеваний, синтетические сосуды, заменители суставной жидкости, а также современное ультразвуковое диагностическое оборудование, сказал Владимир Ефимов.

«В этом году резидентами ОЭЗ Москвы стали три предприятия из сферы высокотехнологичных производств. Они специализируются на выпуске электрических грузовиков, упаковки для лекарств и пластиковых паллет. Еще три работают в сфере микроэлектроники и IT», — уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. По его оценке, в целом предприятия, получившие статус резидента московского технополиса в 2022 году, заняли помещения площадью свыше 30 тыс. кв. м, из них 2/3 построили сами компании.

Напомним, резиденты московского технополиса пользуются налоговыми преференциями. Они на 10 лет освобождены от уплаты земельного, имущественного и транспортного налогов, а ставка налога на прибыль снижена до 2%. На территории ОЭЗ также действует режим свободной таможенной зоны. Кроме того, компаниям оказывают поддержку власти Москвы, и у них есть возможность кооперироваться с другими резидентами, регулярно участвовать в мероприятиях и объединениях, добавил генеральный директор ОЭЗ «Технополис "Москва"» Геннадий Дегтев.

По официальным оценкам, площадь пяти площадок технополиса превышает 223 га. Объем инвестиций компаний, открывших здесь свои производства, превысил 85 млрд рублей.