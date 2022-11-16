Всемирный банк отнес Россию к лидерам цифровизации госуправления

Россия вошла в топ-10 стран-лидеров в сфере цифровой трансформации правительства и цифровизации государственного сектора услуг. Результаты международного рейтинга «GovTech Maturity Index (GTMI)», определяющего уровень информационных технологий в госсекторе 198 стран, опубликовал Всемирный банк, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

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«Индекс зрелости GovTech (GTMI) измеряет ключевые аспекты по четырем приоритетным направлениям: "Основные государственные системы", "Предоставление государственных услуг", "Вовлеченность населения" и "Институциональное обеспечение" – на основе показателей, отражающих степень внедрения цифровых технологий в сфере госуслуг, налоговой и бюджетной сферах, в образовании и здравоохранении», — пояснили в министерстве.

Там также сообщили, что специалисты Минэкономразвития, Минцифры, а также профильных подразделений и ведомств других федеральных органов исполнительной власти проанализировали все крупные цифровые продукты РФ: систему госуслуг, межведомственное электронное взаимодействие, электронный документооборот, «цифровые налоги», Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС), и результаты направили во Всемирный банк.

В конечном итоге, Россия попала в шорт-лист государств с самым высоким «А»-рейтингом, наряду с Южной Кореей, Бразилией, Саудовской Аравией, ОАЭ, Францией, Индией, Литвой и Монголией. Ранее наша страна была в списке стран с «В»-рейтингом.

По словам замминистра экономического развития РФ Владимира Ильичева, высокая позиция в этом рейтинге расширяет возможности для продвижения отечественных цифровых продуктов и решений в страны и регионы с менее развитыми технологиями.