Задержана замглавы Херсонской области Екатерина Губарева

Заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева, являющаяся супругой «народного губернатора» Донецкой области Павла Губарева, задержана по делу об экономическом преступлении. При этом пока неизвестно, в каком именно процессуальном статусе она сейчас находится.

Об этом сообщает RT со ссылкой на собственный источник. Ранее в среду в телеграм-канале Павла Губарева, участвующего в специальной военной операции в качестве рядового-добровольца, появилось сообщение об исчезновении супруги.

«Вчера около 16:30 моя жена Екатерина Губарева пропала, с того времени на связь не выходила. Последнее место, где её видели — здание правительства Херсонской области в Геническе. Попытки дозвониться до Владимира Сальдо, чтобы узнать местонахождение Екатерины, пока безрезультатны», —заявил Павел Губарев.

Стоит отметить, что до назначения в администрацию Херсонской области, где она работает заместителем исполняющего обязанности губернатора Владимира Сальдо по цифровизации и информационной политике, Екатерина Губарева занимала должности главы МИД ДНР и избиралась депутатом Народного совета ДНР, а Павел Губарев в 2014 являлся одним из лидеров движения «Новороссия» и запомнился многим тем, что будучи задержанным СБУ в зале украинского суда на глазах прессы не дал снять с себя георгиевскую ленточку.

Напомним, что на прошлой неделе в результате дорожно-транспортного происшествия погиб другой замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов.