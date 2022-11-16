Власти Запорожья объяснили как можно обезопасить работу ЗАЭС и возобновить подачу энергии

Обезопасить работу Запорожской атомной станции сможет только выведение ее из зоны обстрелов украинскими войсками. Такое заявление сделал член администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Запорожская АЭС на сегодня не генерирует электроэнергию. Причина тому - постоянные угрозы обстрелов и диверсий со стороны украинских боевиков. Обезопасить работу АЭС могло бы отодвигания линии фронта к северу и западу на 100 километров", - цитируют чиновника РИА Новости.

Как отметил Рогов, АЭС по большей части подвергается обстрелам со стороны Днепропетровщины.

Напомним, самая крупная в Европе Запорожская атомная станция перешла под контроль российской армии в начале марта. За прошедший с того времени период станция неоднократно подвергалось ракетным обстрелам ВСУ.

