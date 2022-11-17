Акции дня: бумаги «Циан» взлетели на новостях о возможных дивидендах

В лидеры торгов по итогам сессии на Мосбирже в четверг, 17 ноября вышли бумаги сервиса по продаже и аренде недвижимости «Циан». За день акции подорожали на +5,09% до 454,2 рублей за штуку. В течении торгов рост превышал 7%.

Котировки росли после публикации отчетности компании и сообщений о возможной выплате дивидендов. Выручка за третий квартал 2022 года выросла на 44% год к году, до 2,2 млрд рублей (39 млн долларов). Прибыль за отчетный период составила 380 млн рублей (6,6 млн долларов) против чистого убытка в размере 299 млн рублей в третьем квартале 2021 года.

В «Циане» также сообщили, что рассматривают возможность выплаты дивидендов, однако из-за того, что головная компания зарегистрирована на Кипре с этим могут возникнуть сложности.

Индекс Мосбиржи к концу упал на -0,64% до 2212,93 пунктов. Индекс РТС опустился на -1,03% до 1151,56 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:23 мск составила 90,05 долларов за баррель (-3,03%). Российская валюта слабела – 60,53 руб. за доллар.