Акции «Мечела» упали на плохих данных за 3-й квартал

«Мечел» раскрыл в четверг, 17 ноября производственные данные деятельности за три квартала. По данным компании, добыча угля сократилась относительно предыдущего квартала на 12%, выплавка чугуна уменьшилась на 9%, стали – на 10%.

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Продажи концентрата коксующегося угля сократились на 15%, но при этом на 15% возросла реализация пылеугольного топлива и на 21% - энергетических углей.

«В отчетном периоде «Мечел» уменьшил общий показатель производства угля в квартальном выражении на 12% в результате снижения добычи на предприятиях “Южного Кузбасса”. Данный фактор вкупе с увеличенным интервалом доставки груза к портовым терминалам, вызванным путевыми ремонтами на железнодорожной инфраструктуре и ограничением ее пропускной способности, повлиял на сокращение реализации концентрата коксующегося угля на 15% ко II кварталу 2022 года», - отметил генеральный директор «Мечела» Олег Коржов.

Относительно состояния международного рынка основной продукции «Мечела» он заявил, что «в первой половине 3-го квартала международные индексы цен на концентрат коксующегося угля демонстрировали снижение. Во второй половине отчетного периода произошел их отскок, и цены установились на стабильных уровнях. Такая рыночная динамика обусловлена прежде всего ужесточением карантинных мер в КНР в летние месяцы, что привело к ограничениям в работе металлургов и падению продаж готовой стальной продукции. Цены вновь пошли вверх в середине августа в ожидании устойчивого спроса в металлургическом секторе Китая и Индии».

На слабых производственных результатах акции «Мечела» начали снижение и вошли в число аутсайдеров дня, теряя более 2% капитализации. Вчера бумага также падала в связи с появившейся информацией л намерениях Минтранса уменьшить объем перевозок угля на восточном направлении для освобождения мощностей в пользу транспортирования контейнеров.

Однако утром в четверг акции «Мечела» были в числе лидеров роста. Некоторые трейдеры полагали, что у ряда игроков либо есть инсайд относительно решений об объемах перевозки угля, либо бумагу скупали в ожидании хорошей отчетности.