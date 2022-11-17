Банк России открыл доступную всем экскурсию в свой исторический архив

Банк России сообщил об открытии нового сайта, посвященного истории денежного обращения, развитию финансовой и банковской системы страны. На нем представлены музейные монеты от первых сребреников до памятных коллекционных экземпляров, а также эксклюзивные материалы из архива Центробанка. Зайдя на портал, можно побывать на виртуальной экскурсии по главному зданию на Неглинной, Музею Банка России, а также записаться на бесплатные экскурсионные программы, сообщили в пресс-службе ЦБ.

Статья по теме: ЦБ выпустил общедоступный учебник по финансовой грамотности

«Шесть аллегорических фигур на фасаде здания олицетворяют земледелие, промышленность и торговлю. Подобно ангелам, они изображены с крыльями, со снопом колосьев и рогом изобилия, источающим земные плоды. Фигуры выполнены по эскизам скульптора Александра Опекушина, автора известного памятника Пушкину в Москве. Их разделяют полуколонны, а также головы древнеримского бога Меркурия, покровителя торговли», — говорится в виртуальной экскурсии о фасаде главного здания ЦБ на ул. Неглинная 12.

На сайте есть также разделы с уникальными экспонатами: деньгами-марками, бывшими в обиходе в конце XIX — начале XX века, коллекционными монетами, монетами из золота, среди которых — статер Боспорского царства II века, «полтина» эпохи Екатерины I, монета дробного номинала 7,5 рубля – «полуимпериал» времен Николая II, червонец, а также монеты, которые не попали в обращение.

