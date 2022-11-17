Четверть россиян хотят получать пенсию больше 100 тысяч в месяц

Почти половина россиян (48%), выйдя на пенсию, планируют тратить больше времени на хобби и заботу о здоровье, при этом примерно треть (31%) опрошенных намерены путешествовать. Несколько меньше половины хотят посвятить себя семье и внукам.

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Эти и другие результаты получены в ходе опроса 3000 человек из всех регионов России, проведенного сервисом Работа.ру и СберНПФ. Сумма ответов больше 100% — можно было указать несколько вариантов. Выводы исследователей имеются в распоряжении «Эксперта».

Только 21% участников опроса признались, что хотели бы отойти от дел до пенсионного возраста — в 50–55 лет или раньше. Особенно часто так отвечали сотрудники IT (27%), ретейла (26%), бухгалтерии (26%) и транспорта (21%). А 74% респондентов собираются работать или подрабатывать на пенсии, но интересно, что только 35% — по специальности.

Сохранить профиль деятельности чаще других планируют врачи (47%), строители (45%) и преподаватели (42%).

Наиболее насущный вопрос — о размере пенсии. «Четверть участников исследования (24%) хотели бы получать на пенсии более 100 000 рублей в месяц. Самые высокие ожидания — у IT-специалистов (37%), финансистов (28%), строителей (28%) и работников транспорта (27%)», — говорится в материалах исследования.

16% россиян, в том числе медики и преподаватели, рассчитывают на пенсию 50 000 - 60 000 рублей в месяц. Почти столько же опрошенных ждут пенсию на уровне 40 000 - 50 000 рублей в месяц.

По словам руководителя направления СберНПФ Тимур Гилязова, «86% россиян хотели бы получать дополнительную пенсию от работодателя». Представитель негосударственного пенсионного фонда объяснил это тем, что «негосударственная пенсия позволяет сохранить привычный уровень дохода» вкупе с повышенными качеством и продолжительностью жизни.