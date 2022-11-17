Дерипаска уверен, что США «сольют» Тайвань

Российский предприниматель и меценат Олег Дерипаска заявил, что США, скорее всего, «сольют» Тайвань.

Как написал он в своём Telegram-канале, всё дело в том, что одним из крупнейших держателей огромно госдолга США является Китай.

«Видимо, и Тайвань сольют, раз серьезно задумались о переносе производства всех чипов на территорию США с него», – подчеркнул предприниматель.

Он напомнил, что Поднебесная после Японии является крупнейшим держателем американского долга, а для Белого дома очень важно избежать его распродажи именно сейчас.«У США просто сумасшедший долг в 31 трлн долл.», – резюмировал предприниматель.

Как ранее сообщал «Эксперт», китайские власти намерены обеспечить мирное воссоединение материковой части КНР с островом Тайвань и будут проводить последовательную политику «одна страна – две системы», решительно препятствуя попыткам сепаратистов и внешних сил помешать этому процессу.

