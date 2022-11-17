Доходность от инвестирования пенсионных средств вновь снизилась

Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений российских негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в третьем квартале снизилась до 1,7% (с 2,2% во втором квартале), а по пенсионным резервам – до 1,5% (с 2,7%), следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ. В первом квартале НПФ уходили «в минус».

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«Средневзвешенная доходность по пенсионным накоплениям за январь — сентябрь составила 3,4% (4,6% годовых), по пенсионным резервам — 2,7% (3,6% годовых). При этом доходность отдельных НПФ превышала 8% годовых. Доходность выше нуля показали 27 из 28 фондов, которые занимаются обязательным пенсионным страхованием. В сфере негосударственного пенсионного обеспечения в плюсе были 37 фондов из 38», — сообщили в ЦБ.

Снижение доходности регулятор объяснил замедлением роста рынка корпоративных облигаций — основного инструмента инвестирования пенсионных средств, а также отрицательной переоценкой акций в портфелях крупных НПФ, которые не воспользовались мерами поддержки в части фиксации стоимости ценных бумаг на 18.02.2022 или на дату приобретения.

Согласно графику, представленному на сайте Центробанка, средневзвешенная доходность пенсионных накоплений НПФ имеет устойчивую тенденцию к снижению с 2019 года. В первом квартале 2022 года НПФ ушли в «минус»: доходность по пенсионным накоплениям оценивалась в −0,6% и в −1,5% — по пенсионным резервам.

