Доля «дружественной» валюты на биржевом рынке РФ достигла 31%

На биржевом валютном рынке доля валют дружественных стран продолжила расти и в конце октября составила 31% от всего объема торгов (27% в сентябре). При этом доля торгов валютной парой доллар США / рубль обновила минимум (42%) на фоне стремления участников рынка сокращать объем операций в «токсичных» валютах. Несмотря на санкционные риски, ситуация на валютном рынке оставалась устойчивой, говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков», опубликованном на сайте ЦБ.

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«К октябрю под влиянием санкционных рисков и оттока валютных депозитов у отдельных банков существенно сократились остатки на корреспондентских счетах в "токсичных" валютах, что привело к дефициту валютной ликвидности на внутреннем рынке. При этом в октябре доля валют дружественных стран на рынке возросла до 31% от общего объема торгов на фоне роста их доли в валютной выручке экспортеров», — сообщили в ЦБ.

По данным регулятора, этот прирост произошел за счет роста среднедневного объема торгов валютной парой CNY/RUB на 22,1% относительно сентября. При этом среднедневной объем торгов в октябре практически не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и был равен 359,3 млрд рублей. Доля валютной пары USD/RUB в октябре сократилась до минимума с начала года и составила 42% от всего объема торгов (в сентябре – 46%).

«Снижению доли торгов валютной парой USD/RUB способствовали два основных фактора. Во-первых, в конце сентября – начале октября усилились геополитические риски, связанные с возможным введением санкций в отношении НКО НКЦ. Во-вторых, низкие объемы доступной валютной ликвидности обусловили рост стоимости привлечения долларов США и евро на внутреннем рынке», — отметили в ЦБ.

Кроме того, под влиянием санкционных рисков продолжилась переориентация экспортных операций на расчеты в валютах дружественных стран. На этом фоне в структуре продаж иностранной валюты крупнейшими экспортерами доля доллара США продолжала сокращаться, в то время как доля юаня, увеличивалась.

По данным регулятора, крупнейшими продавцами валюты на рынке выступили системно значимые кредитные организации (СЗКО). Объем продаваемой валюты немного повысился по сравнению с сентябрем – с 767,9 до 836,7 млрд рублей. Основными нетто-покупателями валюты на бирже оставались банки, не относящиеся к СЗКО, приобретавшие валюту для импортеров и иных клиентов в целях осуществления ими международных переводов. Объем покупок данной категории участников увеличился с 531,6 до 677,6 млрд рублей. Нерезиденты из дружественных стран в октябре вдвое сократили нетто-покупки валюты за рубли (69,5 млрд рублей против 130,6 млрд рублей в сентябре).

«Физические лица в октябре нарастили нетто-покупки иностранной валюты, купив на биржевом и внебиржевом рынках на общую сумму 73,8 млрд рублей. Основной объем нетто-покупок пришелся на «токсичную» валюту (70,9 млрд рублей), тогда как юаней было куплено всего на 2,9 млрд рублей. Покупки долларов США и евро, как и месяцем ранее, осуществлялись через биржу (115,7 млрд рублей), при этом на внебиржевом рынке наблюдались продажи на сумму 44,9 млрд рублей», — сообщили в ЦБ.

