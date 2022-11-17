ФРП профинансировал более 1200 проектов

Директор Фонда развития промышленности (ФРП) Роман Петруца на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что только в 2022 году возглавляемый им финансовый институт идет к цифре 250 займов на сумму свыше 100 млрд рублей. А всего за время работы Фонда профинансировано порядка 1200 проектов в 74 регионах страны.

«Мы ожидаем, что в 2023 году объём совокупных налогов, которые платят проекты, профинансированные при нашей поддержке, превысит сумму, которая была предоставлена фонду. Я повторюсь, эти средства сохранены и работают на благо российской промышленности», — подчеркнул Роман Петруца.

Фонд развития промышленности предоставляет российским производственным компаниям из реального сектора экономики заёмные средства на уникальных условиях — 1% и 3% годовых сроком до 10 лет. Клиентами ФРП стали, по словам Романа Петруцы, порядка 850 компаний, за финансированием приходят новые производственные компании, старые партнёры приходят повторно за вторым, третьим, четвёртым займом.

Владимир Путин отметил хорошие результаты, которые демонстрирует Фонд.

«Хотел вас и вашу команду поблагодарить за результаты», — сказал президент, добавив, что высокую оценку работе финансовой структуры дают и Минфин, и ЦБ.

Роман Петруца в свою очередь отметил успешное партнерство с ВЭБ.РФ и подчеркнул, что запущенная два года назад реформа институтов развития под общим зонтиком ВЭБа дала хорошие результаты.

«Мы профинансировали важный проект в области микроэлектроники под поручительство Корпорации ВЭБ.РФ. Проект предусматривает масштабирование производства востребованных микросхем и чип-модулей для платежных карт «МИР», для транспортной карты «Тройка», для SIM-карт. Здесь в плотном рабочем взаимодействии Минпромторга России, ВЭБ.РФ и ФРП заявка компании прошла практически синхронно все процедуры рассмотрения, и была профинансирована», — отметил Роман Петруца.