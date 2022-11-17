Глава ЛНР рассказал об обстановке на границе республики

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что практически вся территория региона, включая его границу, контролируется корпусами республиканской Народной милиции, частями российской армии, а также бойцами подразделения «Ахмат».

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«Ситуация на фронте достаточно тяжелая, сложная, но контролируемая. Практически вся территория Луганской народной республики продолжает находится под контролем Народной милиции Луганской народной республики, Вооруженных Сил Российской Федерации, подразделения "Ахмат", которые на сегодняшний день охраняют рубежи нашей республики», — приводят РИА Новости слова руководителя региона.

Напомним, ЛНР, вкупе с Донецкой народной республикой, Запорожской и Херсонской областями, была принята в состав России 30 сентября по итогам всенародного референдума. Соответствующие изменения были внесены в Конституцию страны.